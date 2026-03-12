Al 33 jaar in de ton: Andy Marcelissen geeft spoedcursus tonproaten

Al 33 jaar staat Andy Marcelissen (58) uit Raamsdonksveer in de ton. Inmiddels is hij Brabants bekendste en veelvuldig geprezen tonprater. Maar hoe word je dat? Andy geeft een spoedcursus om de kneepjes van het vak te leren kennen. "Dit mag véél Brabantser!"

Gouden letters worden zorgvuldig vastgeplakt op het decor in partycentrum De Witte Leeuw in Raamsdonksveer. '33 jaor in de ton', staat er. Het is dé vertrouwde plek voor tonprater Andy Marcelissen, die daar donderdagavond zijn jubileumvoorstelling opvoert.

Gestolen tekst

Als kind was de 58-jarige Andy een verlegen jongetje, dat er stiekem van droomde om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Toen hij een tekst van zijn broer en een vriend stal en die tijdens een carnavalsmiddag op de mavo opvoerde, werd het vlammetje om tonprater te worden langzaam aangewakkerd. De tekst sloeg meteen aan. “Iedereen lag in een deuk, die bewuste vrijdagmiddag", herinnert Andy zich.

Inmiddels is hij uitgegroeid tot een topentertainer. Zo won hij vijf keer het Keiebijters Kletstoernoooi en werd hij zeven keer Brabants Kampioen Tonpraten. Naast de markante weerman Henk Huppelschoten, waarmee hij jarenlang te zien was op Omroep Brabant, heeft hij nog ruim twintig andere typetjes.

Onderbroekenlol

De Sprookjesverteller is het typetje dat Andy heeft meegenomen voor de spoedcursus tonpraten, die Omroep Brabant-verslaggever Niek de Bruijn bij hem volgt. Daar hoort ook een kostuum bij, dus duwt Andy hem een wit T-shirt, giletje en een slipjas in zijn handen.

“De broek is misschien te groot, dus kijk uit dat hij niet afzakt”, waarschuwt Andy, terwijl hij een hoge hoed op het hoofd van Niek drukt. “Ach, een beetje onderbroekenlol hoort erbij”, zegt Niek, in een poging om Andy nu al aan het lachen te krijgen. Tevergeefs.