Tonprater Andy in de wolken na winst kletstoernooi: 'Geen oog dichtgedaan'

Dolle vreugde bij Andy Marcelissen na het winnen van het Keiebijters Kletstoernooi 2024 (foto: Nens Kok). Andy Marcelissen de dag nadat hij het Keiebijters Kletstoernooi heeft gewonnen. Volgende 1/2 Dolle vreugde bij Andy Marcelissen na het winnen van het Keiebijters Kletstoernooi 2024 (foto: Nens Kok).

Het besef dat hij heeft gewonnen, is zondag nog nauwelijks ingedaald bij tonprater Andy Marcelissen uit Raamsdonksveer. Hij won zaterdag voor de vijfde keer het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond. Een dag later trekt hij alweer langs vijf carnavalsverenigingen om op het podium te verschijnen met zijn buut. "Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan."

Terwijl Marcelissen zich zondag in Geldrop klaarmaakt voor zijn vijfde buut, vliegen de felicitaties hem om de oren. Maar zelf genieten van de winst, dat heeft de Opperkletsmajoor nog niet echt kunnen doen. "Het feesten heb ik overgeslagen, daar had ik nog geen tijd voor", zegt hij. "Het is wel een traditie om de winst de volgende dag te vieren. Maar dan zou ik vandaag vijf zalen met mensen moeten teleurstellen, die verwachten dat ik kom. Dat kan ik niet maken." Hij beseft daarom ook nog niet helemaal wat hij de avond ervoor heeft gepresteerd. "Het moet nog landen. Ik heb vannacht van de adrenaline geen oog dicht gedaan. Vanmorgen moest ik al vroeg naar Limburg voor drie mannenzittingen." Marcelissen omschrijft zijn dag alsof hij op een roze wolk leeft. "Ik ben wel moe, maar het besef komt er een beetje."

"Het is toch bijzonder dat we de titel zo vaak hebben gepakt."

De Opperkletsmajoor won het toernooi zaterdag met zijn buut 'De Wielrenner'. Hierbij nam hij het publiek als Bram Fetamine mee in de wereld van de wielerkoersen en de onvermijdelijke doping. "Ik heb gisteren wel even een traantje gelaten", zegt hij. "Deze winst geeft me nu al extra energie. Ik heb meteen zin om nieuwe dingen te gaan schrijven", zegt Marcelissen. Het was voor de tonprater de vijfde keer dat hij het toernooi won. Hiermee evenaart hij het record van Eddy Buys, die de prijs in 1976 voor de vijfde keer won. "Heel bijzonder", noemt Marcelissen dat. "Ik wil binnenkort wel een keer op bezoek bij Eddy Buys gaan. Gewoon uit respect. Het is toch bijzonder dat we de enige twee zijn die de titel zo vaak hebben gepakt." Wie het Keiebijters Kletstoernooi wint, krijgt de Zilveren Narrenkap. Omdat Marcelissen deze wisseltrofee vijf keer heeft gewonnen, mag hij deze vanaf nu houden. Hij heeft er thuis meteen een mooi plekje voor uitgezocht. "Hij staat op mijn bureau, naast een foto van mijn kinderen. Dan kan ik mooi de hele dag naar allebei kijken." De winnende buut van Andy Marcelissen zie je in deze aflevering vanaf minuut 5.40. Je kunt alle afleveringen ook bekijken op Brabant+:

Wachten op privacy instellingen...