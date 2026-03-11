Spanning stijgt in nieuwbouwwijk in Rijen, want ASML mag wél bouwen

In Rijen wordt alles klaar gemaakt voor de bouw van 350 huizen, maar momenteel ligt de bouw van een groot deel stil door stikstofproblemen. Woensdag werd bekend dat ASML wél mag bouwen – en dat is goed nieuws voor de stilgelegde bouw in Rijen, hoopt de gemeente Gilze en Rijen.

ASML heeft woensdag een stikstofvergunning gekregen van de provincie. De chipmachinefabrikant wil en kan daarom de komende jaren met nog eens 20.000 mensen uitbreiden op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Dat besluit is bijzonder zeldzaam. De provincie Noord-Brabant verstrekt op dit moment nauwelijks natuurvergunningen. Veel bouw- en wegenprojecten zitten daardoor muurvast. Gemeenten hebben hierin geen beslissingsbevoegdheid.

“Ik zie nu dat de provincie kijkt naar mogelijkheden om het wel voor elkaar te krijgen.”

Die situatie speelt dus ook in de nieuwbouwwijk in Rijen. Het nieuws over ASML is daarom goed gevallen in de gemeente. Daar wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van nieuwbouwwijk 'Tussen de Leijen'.

Maar zoals bekend mag ruim de helft van de woningen niet bewoond worden. De reden: de verwachte stikstofuitstoot van auto’s van toekomstige bewoners overschrijdt de toegestane normen en is daarmee schadelijk voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Alleen de provincie kan hiervoor een natuurvergunning afgeven, maar die ligt nog niet op tafel. Maar daar komt snel verandering in, denkt wethouder Corné Machielsen na het ASML-besluit. “Ik zie nu dat de provincie kijkt naar mogelijkheden om het wel voor elkaar te krijgen”, zegt Machielsen verrast. “Ik denk daarom dat de provincie ook naar de woningbouw gaat kijken, en dat de provincie probeert om het daar ook voor elkaar te krijgen.”

“De mensen die daar gaan werken, moeten ook ergens gaan wonen.”

Machielsen denkt dat de provincie mee zal denken. “Woningbouw is een groot probleem. Ik snap dat er voor ASML een uitzondering gemaakt wordt, maar de mensen die daar gaan werken, moeten ook ergens gaan wonen.” Ook boerenorganisatie ZLTO reageert positief op het nieuws. Het besluit laat volgens ZLTO zien dat het toch mogelijk is om ‘beweging te krijgen in de huidige stikstofregels’. Ook hoopt ZLTO dat er ook een uitonzering komt voor boeren en tuinders. Toch is op dit moment nog geen duidelijkheid over de gevolgen van het ASML-besluit voor de rest van de provincie. In de nieuwbouwwijk Tussen de Leijen blijft de bouw van 200 huizen vooralsnog gewoon stilstaan. De eerste woningen worden vanaf begin 2027 opgeleverd.