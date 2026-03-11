ZLTO positief over zeldzame stikstofvergunning ASML: 'Trek deze lijn door'

Land- en tuinbouworganisatie ZLTO is positief over de verleende stikstofvergunning voor de uitbreiding van ASML. De chipmachinefabrikant wil de komende jaren met nog eens 20.000 mensen uitbreiden op de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Woensdag ging vanuit de provincie het stikstoflicht op groen. "Er is, met de juiste afwegingen, toch beweging te krijgen in het huidige stikstofslot", laat een woordvoerder van ZLTO weten.

Het is in de praktijk lastig om een stikstofvergunning te krijgen in onze provincie. Bouwbedrijven en boeren zitten vast door de stikstofcrisis in Brabant. Het gaat namelijk slecht met de kwetsbare natuur, doordat er teveel stikstof op die natuur terechtkomt. In Gilze Rijen mag zelfs een halve nieuwbouwwijk niet bewoond worden. Voordat nieuwe projecten mogelijk zijn, moet de stikstofuitstoot flink omlaag. Toch is het ASML gelukt om een stikstofvergunning te krijgen voor de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Daarvoor is gebruik gemaakt van de ADC-toets: Alternatieven ontbreken, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen moeten getroffen worden.

Een bijzondere regeling waar ASML met succes gebruik van heeft gemaakt. Volgens provinciebestuurder Boelema heeft de chipmachinefabrikant voldoende aangetoond aan deze drie voorwaarden te voldoen.

"Trek deze lijn door en zoek ook voor de land- en tuinbouw naar oplossingen."

De ZLTO is positief: "Voor ons laat dit zien dat er, met de juiste afwegingen, toch mogelijkheden zijn om beweging te krijgen in het huidige stikstofslot. De uitbreiding van ASML heeft grote betekenis voor de regio en voor Nederland als geheel. Dat maatschappelijke belang zien wij dan ook zeker", aldus een woordvoerder. De belangenvertegenwoordiger ziet ook direct kansen voor de land- en tuinbouw in onze provincie. "Tegelijkertijd hopen en verwachten wij dat deze manier van kijken ook wordt toegepast op andere sectoren. Voor onze boeren en tuinders is het van groot belang dat er weer perspectief ontstaat. Ook de productie van voedsel is immers van groot belang voor de Nederlandse samenleving."

"Het draagt niet bij aan de herstelopgave voor de Brabantse natuur."