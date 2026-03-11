ASML krijgt zeldzame stikstofvergunning: provincie maakt uitzondering

Chipmachinefabrikant ASML heeft ook de laatste horde genomen voor de uitbreidingsplannen in Eindhoven. De techgigant heeft een stikstofvergunning gekregen voor de toekomstige campus in Eindhoven. Daarvoor heeft de provincie wel een uitzondering moeten maken, omdat het bedrijf er volgens de toets eigenlijk geen recht op had.

Om toch een vergunning te krijgen, maakte de provincie gebruik van de zeldzame ADC-toets: daarmee kan de vergunningscheck met goede redenen omzeild worden.

Maar woensdagochtend kwam gedeputeerde Saskia Boelema toch met de broodnodige vergunning voor het ASML-terrein op de Brainport Industries Campus (BIC), vlakbij Eindhoven Airport. "We zijn blij dat dit project van groot maatschappelijk en economisch belang kan doorgaan. Het is goed nieuws dat we dit mede mogelijk kunnen maken", zegt gedeputeerde Boelema in een reactie.

Brabant zit wat betreft stikstof nog altijd op slot. Sinds de plannen voor de nieuwe ASML-campus op Eindhoven bekend zijn, is stikstof een hoofdpijndossier voor de uitbreidingsplannen.

Wereldpositie maakt uitzondering mogelijk

Met die toets wordt in drie stappen gekeken of een uitzondering gemaakt mag worden: alternatieven moeten ontbreken, er moeten dwingende redenen van groot openbaar belang zijn voor een project en er moeten compenserende maatregelen genomen worden.

Volgens Boelema heeft de chipmachinefabrikant voldoende aangetoond aan deze drie voorwaarden te voldoen. ASML heeft in de wereld het monopolie als het gaat om het maken van chipmachines voor supersnelle chips.

Het is volgens de provincie voor het eerst in jaren dat Brabant weer een stikstofvergunning voor een groot bouwproject afgeeft.

Overvolle stroomnet

ASML moet voor het verkrijgen van de vergunning wel hun stikstofuitstoot compenseren in de regio. Het bedrijf moet onder meer in het bestaand natuurgebied Kempenland-West nieuwe bomen aanplanten en de biodiversiteit verbeteren.

Eerder werd al bekend dat het probleem rondom de files op het stroomnet waarschijnlijk ook opgelost wordt voor ASML. Enexis gaat het nabijgelegen 150kv-station in Best maximaal uitbreiden. "Dit doen we voor de regionale opgave. Denk aan woningbouw, laadpalen en bedrijven die op de wachtlijst staan", zei een woordvoerder van Enexis eind vorig jaar.

Eind 2027 moet die uitbreiding klaar zijn. Daarna moet TenneT, die de snelwegen van het elektriciteitsnet beheert, ervoor zorgen dat er voldoende stroom richting die uitbreiding kan.

In 2028 eerste ASML'ers op de campus

Dinsdagavond zette de gemeenteraad van Eindhoven de laatste lokale seinen op groen voor de komst van ASML naar BIC Noord. Met het akkoord van de raad kan het omgevingsplan worden aangepast en kunnen wegen in de omgeving worden verlegd of aangepast. Ook heeft de gemeente ‘een stok achter de deur’ gekregen om stukken grond op de Campus in bezit te krijgen. De gemeente kan eigenaren gaan onteigenen.

ASML wil na de zomer beginnen met bouwen op de campus. Het Veldhovense hightechbedrijf wil in 2028 de eerste vijfduizend medewerkers op het terrein in Eindhoven laten werken. Op termijn moeten dat er zo’n 20.000 worden, een verdubbeling van het aantal ASML’ers in de regio.