ASML mag uitbreiden in Eindhoven, gemeenteraad zet laatste seinen op groen
De Eindhovense gemeenteraad heeft de 'groeiknop' ingedrukt: chipmachinefabrikant ASML mag in Eindhoven uitbreiden. Voor de allerlaatste keer kon de gemeenteraad van Eindhoven stemmen over deze uitbreidingsplannen. De raad zette dinsdagavond de laatste seinen op groen.
Met het akkoord van de raad kan het omgevingsplan worden aangepast en kunnen wegen in de omgeving worden verlegd of aangepast. Ook heeft de gemeente ‘een stok achter de deur’ gekregen om stukken grond op de Campus in bezit te krijgen.
35 raadsleden stemden voor wijziging van het bestemmingsplan en zes raadsleden stemden tegen. Ook op de andere punten stemden ongeveer evenveel raadsleden voor als tegen.
Ongekende groei
Jannie Visscher van de SP lichtte toe waarom ze tegen stemde: “Een positief ASML- besluit leidt tot een ongekend grote groei van onze regio. De SP wil niet dat dat ten koste gaat van de huidige bewoners. Dat zien we nu helaas al wel gebeuren.”
Er waren bij veel partijen zorgen of de regio wel in balans is met de komst van nog eens 20.000 nieuwe knappe koppen in Eindhoven. Toch wil een meerderheid de groei van ASML doorzetten.
De VVD gaf aan bezorgd te zijn over de ‘losse eindjes’ in de plannen, maar stemde uiteindelijk toch met alles in. “We gaan er vanuit dat de gemeente constructief in overleg blijft of gaat met alle belanghebbenden. Vanwege de grote economische belangen stemmen wij voor, maar we blijven de ontwikkelingen volgen”, zei Ceciel van Bergeijk van de VVD.
Inmiddels hebben zes grondeigenaren het bod op hun grond geaccepteerd. Onder hen ook de eigenaren van het 'eenzame huis'. De gemeente gaat de andere drie eigenaren via de rechter dwingen. Daar heeft de raad nu mee ingestemd.
Chipmachinemaker ASML zit al in Veldhoven en wil nu op de Brainport Industries Campus (BIC), vlakbij Eindhoven Airport, ook uitbreiden. Er moeten meer cleanrooms en kantoren komen.
Het Veldhovense hightechbedrijf wil in 2028 de eerste vijfduizend medewerkers op het campusterrein in Eindhoven laten werken. Op termijn moeten dat er zo’n 20.000 worden, een verdubbeling van het aantal ASML’ers in de regio. Daarnaast komen er nog eens tienduizenden banen bij, vooral bij toeleveranciers van ASML.
ASML en de gemeente Eindhoven hebben haast. De chipmachinefabrikant wil in maart de eerste schop in de grond hebben. Dat lijkt met het akkoord van de raad te gaan lukken. Waarschijnlijk begint Eindhoven al heel snel met het bouwrijp maken van de grond die de gemeente al in hun bezit heeft op de campus.
Op 11 juni 2024 stemde het grootste deel van de gemeenteraad voor de uitbreidingsplannen van ASML. Nog geen twee jaar later moest de raad dinsdagavond, tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van deze periode, voor de laatste keer stemmen over een concretere invulling: het bestemmingsplan.
Volgens de planning wil ASML na de zomer beginnen met het bouwen van het eerste ASML-gebouw op de campus. Begin 2028 moeten dan de eerste medewerkers daar terecht kunnen.