ASML mag uitbreiden in Eindhoven, gemeenteraad zet laatste seinen op groen

Met het akkoord van de raad kan het omgevingsplan worden aangepast en kunnen wegen in de omgeving worden verlegd of aangepast. Ook heeft de gemeente ‘een stok achter de deur’ gekregen om stukken grond op de Campus in bezit te krijgen.

35 raadsleden stemden voor wijziging van het bestemmingsplan en zes raadsleden stemden tegen. Ook op de andere punten stemden ongeveer evenveel raadsleden voor als tegen.

Ongekende groei

Jannie Visscher van de SP lichtte toe waarom ze tegen stemde: “Een positief ASML- besluit leidt tot een ongekend grote groei van onze regio. De SP wil niet dat dat ten koste gaat van de huidige bewoners. Dat zien we nu helaas al wel gebeuren.”

Er waren bij veel partijen zorgen of de regio wel in balans is met de komst van nog eens 20.000 nieuwe knappe koppen in Eindhoven. Toch wil een meerderheid de groei van ASML doorzetten.