Advies heeft Jeffrey Herlings niet nodig van vader en 'klusjesman' Peter

Dat Jeffrey Herlings het ooit zou schoppen tot de wereldtop, daar kon vader Peter (70) alleen maar van dromen. Zelf had hij een mooie motorcross-carrière - hij droeg zijn passie over op zijn zoon. Nog steeds volgt hij de prestaties van Jeffrey op de voet, maar daarbij is geen ruimte voor advies. “Jeffrey is al 24 uur per dag met de sport bezig, als ik hem zie laat ik hem op sportief vlak met rust.”

Peter Herlings werd woensdagavond in het zonnetje gezet bij Motorclub Oss. Hij kreeg een onderscheiding van de Nederlandse Motorsport Bond vanwege bewezen diensten voor de sport. En natuurlijk ging het in het clubhuis over zoon Jeffrey, die afgelopen weekend het WK in de MXGP begon met een overwinning in Argentinië. “Als hij in de top vijf zou eindigen, dan waren wij als familie al superblij. Hij rijdt in een nieuw team met een nieuwe motor en dat heeft tijd nodig”, zegt Herlings. “Dat hij direct won, daar heb ik enorm veel respect voor.”

Dat Jeffrey de top haalde, is voor een groot deel te danken aan zijn vader. Die kende als motorcrosser de nodige sponsoren die zoonlief als jonkie wilden helpen. “Ik moest zelf op nul beginnen. Door mijn ervaring kon ik Jeffrey een beetje op weg helpen. Heel de familie heeft er hard voor geknokt. Maar dan nog, Jeffrey moest het zelf doen. Z’n drive is gruwelijk. Hij wil altijd rijden, als kind al. De sport staat bij hem centraal en hij gaat er altijd volledig voor. Die agressie en wil om te winnen heeft hij van zijn ouders.” Peter Herlings ziet zijn zoon ongeveer één keer per week. Tijdens die bezoekjes gaat het over van alles, maar vrijwel niet over de sport. “Daar praten we bewust weinig over, hij is er altijd al mee bezig. Advies heeft hij niet nodig, Jeffrey is mentaal zo sterk. Waar het dan wel over gaat? Over klusjes in zijn huis bijvoorbeeld, ik ben een soort klusjesman.”

Jeffrey Herlings op zijn Honda.

In de ogen van zijn vader is Jeffrey de 'allerbeste Nederlandse motorcrosser aller tijden'. “Kijk naar bijvoorbeeld de NOS, die zenden verschillende GP’s uit en dat komt voor een groot deel door Jeffrey. De motorcross kreeg daarvoor weinig publiciteit en was een beetje aan het uitsterven. Jeffrey heeft het in Nederland extra op de kaart gezet, maar is ook daarbuiten geliefd. Uit alle hoeken van de wereld krijgt hij berichtjes.”

"Beide beentjes op de grond houden."

De wereldtitel is de ultieme droom van de familie Herlings. “Dit is een heel positief begin en de laatste jaren niet gelukt. Jeffrey is in een uitstekende conditie en zit bij een goed team. Maar we moeten wel beide beentjes op de grond houden - of op de motor. Er zijn dit WK nog achttien GP’s te rijden en er kan van alles gebeuren.”