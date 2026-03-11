Navigatie overslaan

RTL-serie St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant keert niet terug op tv

Vandaag om 21:44
St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant (foto: RTL)
St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant (foto: RTL)

De realityserie ‘St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant’ krijgt geen vervolg op RTL 5. Na twee seizoenen, waarvan het eerste in het voorjaar van 2025 werd uitgezonden, stopt de zender met het programma over opvallende inwoners van het dorp.

Dat meldt Elma Blom, een van de sterren uit de reallifesoap. 'We hebben te horen gekregen dat er dit jaar geen nieuw seizoen komt van St. Willebrord: Het Mirakel van Brabant op RTL 5', aldus Elma op Facebook. 'Natuurlijk vinden wij dat jammer, want we hebben genoten van alle mooie momenten samen met jullie.' 

De serie volgde een aantal markante dorpsbewoners in hun dagelijks leven en presenteerde Sint Willebrord als hechte gemeenschap met een uitgesproken levensstijl. Eerdere uitzendingen leidden tot kritiek van sommige inwoners, die vonden dat het dorp in de serie te eenzijdig en karikaturaal werd neergezet.

