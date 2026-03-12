Commando's nemen jachthaven over, gemeente en provincie blij

Het ministerie van Defensie wil jachthaven Hermenzijl in Raamsdonksveer kopen. De locatie moet dienen als overnachtingsplaats voor militairen en krijgt kantoren en opslag. Defensie wil de jachthaven koppelen aan de Vaarschool, die aan de overkant van het Oude Maasje ligt.

'Het is niet de bedoeling om het terrein in te zetten voor zwaar militair gebruik', dat staat in een brief die door burgemeester en wethouders van Geertruidenberg aan de gemeenteraad is gestuurd. Het wordt vooral een ondersteunende locatie voor de vaarschool van Defensie. Volgens het gemeentebestuur van Geertruidenberg is ook de provincie positief over deze 'concrete interesse' van Defensie in de jachthaven.

Hermenzijl is zo'n dertig jaar oud en heeft een roerige geschiedenis. Jaren geleden werd ontdekt dat criminelen probeerden de baas te worden op het recreatieterrein. Gemeente en provincie grepen in. De haven werd in 2017 gekocht voor ruim 1,7 miljoen euro. Daarna werd het terrein te koop aangeboden. Even was er interesse van een recreatiebedrijf en het COA voor de vestiging van asielzoekers, maar alle plannen ketsten af. Daarna toonde Defensie interesse en begonnen gesprekken. Die lopen nog, maar lijken vergevorderd. 'De wens is om te komen tot een toekomstbestendige, maatschappelijk en publiek verantwoorde invulling van het terrein', zo staat in de brief van B en W. Kroeg

In een oude folder staat dat de haven aan de Zijlweg driehonderd ligplaatsen heeft, maar ook een café en restaurant, chalets, sanitair en bedrijfsgebouwen. Dat is net wat Defensie zoekt: meer ruimte om te oefenen, maar ook om militairen te kunnen huisvesten. In 2025 gaf het kabinet groen licht voor een enorme gebiedsuitbreiding. Voor Brabant betekent dat vooral meer plekken om te landen. De Vaarschool is een van de nieuwe plekken in Brabant waar voortaan helikopters mogen landen en opstijgen. Jachthaven Hermenzijl zat nog niet in die grote uitbreidingsplannen, maar komt er dus extra bij. Of ook Hermenzijl een helikopterlandingsplaats krijgt, is nog onbekend.

Varen, springen, duiken en zwemmen De Vaarschool ligt in het uiterste westen van de Overdiepse Polder. Het eilandje tussen het Oude Maasje aan de zuidkant en de Bergsche Maas aan de noordkant is van het Korps Commandotroepen uit Roosendaal, maar er komen ook andere krijgsmachtdelen oefenen, zoals de marine en de luchtmacht. De commando's oefenen er het 'optreden in waterrijke gebieden'. Dat betekent onder meer roeien op geïmproviseerde vlotten, zwemmen met zware bepakking, op boten springen, van boten springen, met parachutes in het water landen, verkenningen uitvoeren in de nabijgelegen Biesbosch en aanvallen met snelle boten trainen. Slapen doen de militairen in loodsen op het terrein. Er is ook een haventje. De vaarschool is vooral bekend omdat hij soms te zien was in het survivalprogramma Kamp van Koningsbrugge. De Vaarschool staat binnen de special forces bekend als 'Kamp Wijnmalen'. Luitenant Wijnmalen was een van de eerste commando's. In 1942 voerde hij in Nederlands-Indië een geheime operatie uit vanaf een onderzeeër, maar hij werd gepakt door de Japanners en doodgemarteld.