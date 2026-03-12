Vrachtwagen zakt door brug in Werkendam, diesel gelekt in het water

Een vrachtwagen is donderdagochtend rond half negen door een betonnen fietsbrug gezakt aan de Galeiweg in Werkendam. Een berger is ter plaatse. Er wordt bekeken hoe de vrachtwagen daar weggehaald kan worden. Dat is niet makkelijk omdat de brug op instorten staat. De chauffeur van het voertuig wil niks kwijt over het voorval tegen Omroep Brabant en wil ook niets zeggen over zijn navigatiesysteem.

Het voertuig is beladen met diervoeding. De brug kon het gewicht niet aan. Het ongeluk gebeurde in de buurt van natuurgebied De Biesbosch. Voordat de chauffeur strandde is hij al over een andere fietsbrug gereden. Verkeersbord met 'verboden toegang'

Bij de ingang van het pad, waarop de wagen gestrand is, waarschuwt een verkeersbord dat toegang verboden is, met uitzondering van fietsen. Ook in de regels van Staatsbosbeheer is te lezen dat gemotoriseerd verkeer niet over de weg mag.

Het gaat daar om een voetgangers- en fietsbrug, laat een woordvoerder van de gemeente Altena weten. De omgeving is met hekken afgezet om te voorkomen dat mensen te kapotte brug betreden. Waarom de vrachtwagen over de brug reed is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de brandweer lijkt het op een inschattingsfout van de bestuurder. Rijkswaterstaat reinigt het water

Tanks in de vrachtauto zijn gescheurd, waardoor diesel in het water is gelopen. Rijkswaterstaat is bezig om het water te reinigen. "De verwachting is dat morgen het water schoon is", zegt een woordvoerder. De vrachtwagen staat nog steeds op de brug. Het wordt een lastige klus om het voertuig weg te krijgen. Waarschijnlijk is een zware kraan nodig. Het is nog niet bekend hoe het verder moet met de beschadigde brug.





