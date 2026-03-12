Vrachtwagen zakt door fietsbrug: 'Ik volgde het navigatiesysteem'

De chauffeur van de vrachtwagen die donderdagochtend door de brug is gezakt aan de Galeiweg in Werkendam zegt zijn navigatiesysteem te hebben gevolgd.

Na de gebeurtenis zag de fotograaf dat de chauffeur eerst nog stond te trillen van de schrik. Later werd hij rustiger. De man is opgehaald door zijn vrouw.

Dat heeft de chauffeur uit Enschede verteld tegen een persfotograaf die ter plaatse was. Hij was onbekend in het gebied en was daarom aangewezen op zijn navigatie.

De weg is een voetgangers- en fietsbrug waar gemotoriseerd verkeer niet overheen mag. De vrachtauto zakte door de betonnen brug , die met maximaal 2,5 ton mag worden belast.

Schoonmaken van het water

Door het ongeluk is de dieseltank van het voertuig lek geraakt. Vermoedelijk zijn honderden liters diesel in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat verwacht tot vrijdag bezig te zijn met het schoonmaken van het water.

In het water zijn waterschermen geplaatst, zodat de diesel zich niet verder kan verspreiden. Met zogenoemde 'oliebooms' wordt het water gereinigd. Dat gebeurt met drijvende slangen die de diesel opzuigen. "Dat gebeurt net zo lang totdat de vlek is opgeruimd", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Het is nog niet bekend hoe de vrachtwagen wordt geborgen. In het voertuig liggen zakken met veevoer. Het zou kunnen dat eerst het veevoer weggehaald moet worden.