Dit bijzondere voetbalteam heeft abonnement op verliezen: 'Wel gezellig'

Het bijzonderste en ook het slechtste voetbalteam van Brabant? Nieuw Woensel 3 heeft meer vrouwen dan mannen in de selectie en ze komen uit in een mannencompetitie. Ondanks zestien vaak hele grote nederlagen willen de Eindhovenaren niet van opgeven weten. "Als wij scoren, dan vieren we dat alsof we kampioen zijn", zegt speelster Anouk van der Heijden.

Anouk had nog nooit eerder gevoetbald, maar kreeg samen met een vriendin het idee om een team te starten. In eerste instantie gingen ze voor een zevental. “Maar in die competitie speel je niet wekelijks en dat wilden we wel. Het was best moeilijk om aan speelsters te komen, maar toen kregen we de tip dat je een gemengd team mocht starten. Toen zijn we iedereen gaan vragen. Er kwamen bijvoorbeeld een paar broers van teamgenoten bij.”

"Als we het onder de 16-0 houden, zijn we tevreden."

Toen er een selectie was samengesteld, startten ze begin 2025 met trainen. In het nieuwe seizoen wilden ze meedoen aan de competitie, maar ze kwamen voor een verrassing te staan. “We hoorden dat er geen competitie bestond voor gemengde teams. Daarom schreven we ons in bij de mannen, terwijl onze groep voor het merendeel uit vrouwen bestaat. Bij onze club zeiden ze dat we geschiedenis schreven. We zijn inderdaad nog geen ander gemengd team tegengekomen, als ze er al zijn.”

Het feit dat ze een gemengd team hebben en dat veel van de meiden nooit eerder hadden gevoetbald, is terug te zien in de uitslagen. In de voorbereiding wonnen ze twee oefenduels, maar in de competitie lag het niveau een stuk hoger. Van 31-2 tegen Nijnsel 2 tot 27-0 tegen SV De Braak 3, met 299 tegendoelpunten in 17 wedstrijden zien de toeschouwers veel goals. “Wij spelen niet om te winnen. Als er een nieuw lid mee wil doen, dan waarschuwen we meerdere keren”, zegt Anouk lachend. “Maar ach, wij vinden het gezellig. Als we het onder de 16-0 houden, zijn we tevreden. En wat denk je als we scoren? Dan voelt dat geweldig. We hebben dit seizoen zeventien keer gescoord.”

"Ik moet ze soms uit de kleedkamer gooien."

Voor trainster Nadia Hellemons is het al een overwinning als de spelers een warming-up doen. “Ik moet ze soms uit de kleedkamer gooien, want dan zitten ze een peukie te roken of een appje te sturen. Regelmatig staan ze op het laatste moment pas op het veld. Of we nou net of dik verliezen, we vinden het superleuk. Soms zie je dat tegenstanders boos zijn op elkaar omdat ze meer willen scoren, maar wij moeten dan lachen. We gaan toch wel verliezen en er is absoluut geen haat en nijd onderling.” Anouk hoopt dat volgend seizoen het team bij elkaar blijft. “Soms hebben we geen of weinig wissels, dat is best lastig. Wij hopen dat er genoeg spelers zijn die in dit team willen voetballen, dan spelen we volgend jaar gewoon weer competitievoetbal. Want je zult het niet geloven, wij zien zonder enige voetbalervaring echt wel verbetering.”

Bijzonder duel

Of Nieuw Woensel 3 nog een keer gaat winnen? Misschien lonkt er wel een oefenwedstrijd tegen Avanti’31 7, dat ook niet bepaald uitblinkt op het voetbalveld. Anouk: “Dat zou wel leuk zijn, volgens mij hebben we al geprobeerd om contact te leggen. Avanti’31 heeft geen excuus, ze hebben allemaal mannen in de ploeg.”

