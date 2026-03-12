Stormloop op nieuwe PSV-shirts: 'Trek 'm niet aan als we kampioen worden'
De PSV FANstore heeft donderdag iets weg van een drukke dag in de Efteling: een enorme rij mensen loopt door de winkel in Eindhoven. Toepasselijk, want supporters willen het nieuwe tenue bemachtigen dat PSV maakte in samenwerking met het pretpark.
PSV presenteerde het nieuwe shirt donderdagmorgen en de voetbalfans waren er meteen als de kippen bij. En dat is slim, want het shirt verscheen in een beperkte oplage van naar verluidt ruim zevenduizend stuks.
Arne van Breugel van de PSV FANstore is blij verrast. "We hadden echt wel verwacht dat het shirt wat los zou maken bij onze supporters, maar dit overtreft de verwachtingen", zegt hij. "En dat op een donderdagochtend. Dat mensen de moeite nemen om naar de fanstore te komen is heel bijzonder."
Drukte in de webshop
Ook in de online webshop ging het na de bekendmaking meteen helemaal los. Door de drukte werkte de website in de ochtend niet helemaal goed. Fan René liet zich er niet door tegenhouden. "Jammer dat de website eruit lag, maar als ik hier zaterdag voor de wedstrijd pas kom dan is alles weg. Ik vind 'm geweldig. Daarvoor rij ik wel een half uur hier naartoe."
Hij is te spreken over de gouden accenten en de sterren op het shirt. "En als je heel vaak in de Efteling komt, zoals ik, is 'ie ook speciaal. We gaan zondag weer, dan trek ik hem aan."
De 26 sterren op het shirt verwijzen naar de 26 landstitels van PSV. "We besloten het shirt medio maart uit te brengen omdat we dan weg zouden blijven van een eventuele landstitel", zegt Van Breugel. "Maar de actualiteit heeft ons een beetje achterhaald nu de 27e landstitel er al aankomt."
Supporter Johan vindt de timing juist mooi. "Ik zag het shirt voorbijkomen en dacht: die moet ik hebben. Een bijzonder shirt op een speciaal moment, net voor de landstitel. Maar als we kampioen worden trek ik 'm niet aan, want dat is zonde."
Voor PSV-fan Sergio is het item weer een mooie toevoeging aan zijn verzameling. "Ik moest het bijpassende sjaaltje ook hebben, die verzamel ik. Ik heb er meer dan tweehonderd."
Eenmalige oplage
Niet iedereen heeft tijd om naar de winkel te komen, maar ook daar worden oplossingen voor gezocht. "Ik ben op pad gestuurd door mijn kleinzoon", zegt een vrouw die net haar aankoop heeft afgerekend. "Of ze weet wat ze gekocht heeft? "Ja, het nieuwste shirt. Ik moest er snel bij zijn. Mijn kleinzoon is een echte voetballiefhebber, dus hij is me dankbaar", lacht ze.
Dat laatste zal zeker zo zijn want als de shirts op zijn, zijn ze volgens Van Breugel ook écht op. "Het gaat om een eenmalige oplage", zegt hij. "Er komt geen nieuwe productie."
De spelers van PSV dragen het shirt maar in één wedstrijd: die van komende zaterdag tegen NEC. De gedragen shirts worden geveild en de opbrengsten gaan naar Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen.