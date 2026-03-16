Ook na 21 jaar staat dit huis nog altijd leeg: ‘Zou een gezin kunnen wonen’

“Nee, er is nog helemaal niets veranderd”, zuchten buurtbewoners van het leegstaande huis aan de Indigolaan in Tilburg. Het huis op de hoek staat al ruim twintig jaar leeg en dat blijft voor mensen uit de buurt een doorn in het oog. De gemeente Tilburg gaat sinds vorig jaar actief het gesprek aan met eigenaren van leegstaande huizen. Sommigen meldden zich zelf, maar aan de Indigolaan is nog niets veranderd.

Pieter Soethout & Marielle Bijlmakers Geschreven door

Een geel flesje frisdrank op de eerste verdieping doet vermoeden dat er af en toe wel degelijk iemand aanwezig is in het huis. Al blijkt dat na een praatje met wat buurtbewoners niet zo te zijn. “Dat staat er ook al zeker tien misschien wel twintig jaar”, stelt een van de buurtbewoners. “Net als de jas die in de gang hangt en de fiets in de garage.”

Omroep Brabant berichtte vorig jaar al over het leegstaande huis. Niet lang daarna begon de gemeente met het aanpakken van de leegstand. Mensen uit de buurt snappen er nog altijd niets van. “Ik vind het heel jammer”, zegt een vrouw die nog niet zo lang in het aangrenzende Lilahof woont. “Heel veel mensen zijn nu op zoek naar een huis en hier zou een gezin kunnen wonen.”

Van de voorkant ziet het huis er nog redelijk uit. De haag in de voortuin ziet er pico bello uit, maar er hangen geen gordijnen en er staan geen meubels. “De achtertuin is een groot oerwoud”, vertelt een van de bewoners van een paar huizen verderop. “Het wordt helemaal niet bijgehouden.”

De gemeente gaat sinds afgelopen zomer het gesprek aan met eigenaren van leegstaande huizen. “Dan gaat er een medewerker langs om te kijken wat er aan de hand is”, zegt wethouder Yusuf Çelik. “Op individuele situaties kan ik niet ingaan, want we hebben te maken met allerlei privacyregels.” De gemeente handelt proactief, maar ruim zestig pandeigenaren namen uit zichzelf contact op. Voor de mensen uit de buurt van het leegstaande huis aan de Indigolaan is het een hele opluchting dat er eindelijk wat lijkt te gebeuren, al hebben ze nog niemand van de gemeente gezien. “Het is fijn om te horen dat ze ermee bezig zijn”, geeft een van hen aan. “Maar het zal nog wel even duren.”

“We weten dat dat tijd kost.”