Tilburgers speuren bijzondere landkaart af op zoek naar hun geboorteplaats

“Ik heb heel wat kaarten in m’n leven gezien, maar dit is de allergrootste”, zegt een bezoeker van de tentoonstelling Kaart van Zijnen in het Regionaal Archief Tilburg. Ook donderdagochtend vroeg kreeg de indrukwekkende landkaart uit de 18e eeuw veel bekijks van liefhebbers, toevallige voorbijgangers en nieuwsgierige Tilburgers.

Een ouder echtpaar uit Tilburg staat druk te wijzen terwijl ze voor het eerst oog in oog staan met de kaart. “Ik wil een stukje historie van Tilburg zien”, legt de man uit. “Ik ben hier geboren en getogen en herken een hele hoop namen.” Inmiddels woont het stel in Goirle en ook dat gebied staat in detail op de landkaart uit 1760. “We wonen op de Hoge Wal in Goirle en daar staat nog altijd een ruïne van een oude molen. Nu blijkt dat die ruïne al op deze kaart te zien is”, vertelt de vrouw enthousiast.

“Ik heb er heel wat gezien, maar dit is de allergrootste.”

Niet veel later staat een volgende bezoeker, die sinds zijn studie in Tilburg woont, de kaart te bewonderen. “Ik ben cartograaf van beroep”, zegt hij. “Je kunt wel stellen dat dit de heilige graal is als het gaat om kaarten van deze regio. Ik heb er heel wat gezien, maar dit is de allergrootste.” Op dat moment staat een andere man rustig te kijken naar alle straten, vennen en andere bekende namen op de kaart. “Ik was gewoon heel erg benieuwd”, vertelt hij. “Ik heb niet zo veel met kaarten, maar mijn schoonvader spaarde ze van Nederland. Ik heb er zelfs een van hem gekregen.” De Kaart van Zijnen vindt hij heel bijzonder. “Hij is echt enorm groot. Ik heb ze nog nooit van dit formaat gezien”, zegt hij.

“Je kunt ernaar blijven kijken en dan herken je steeds weer andere dingen.”