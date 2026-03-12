Wéér botst stadsbus met auto, bestuurder met spoed naar ziekenhuis

Een stadsbus is donderdagmiddag frontaal met een auto gebotst op de Amerweg in Geertruidenberg. De automobilist raakte gewond bij het ongeval. Opvallend is dat er in Tilburg ongeveer gelijktijdig ook een stadsbus is gebotst met een auto.

Een tweede auto probeerde het ongeval te ontwijken en liep bij die manouvre schade op. De automobilist is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er vielen geen andere gewonden.

De politie onderzoekt de precieze oorzaak van de botsing.

Het is het tweede ongeval met een stadsbus in Brabant van de middag. In Tilburg botste er ook al een auto met een stadsbus. De automobilist probeerde op de busbaan te draaien, waarna de bus de wagen niet meer kon ontwijken.

Een stadsbus is donderdagmiddag frontaal met een auto gebotst op de Amerweg in Geertruidenberg (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).