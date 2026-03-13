Raad Roosendaal straft raadslid na lekken geheime rapporten

Raadslid Gerard de Backer van Lijst De Regt in Roosendaal mag twee maanden lang geen besloten (geheime) vergaderingen bijwonen in de gemeente. Hij krijgt in die periode ook geen vertrouwelijke stukken. Dat besloot de gemeenteraad donderdagavond unaniem nadat bleek dat De Backer vorig jaar vertrouwelijke rapporten had gelekt.

Volgens De Backer kreeg hij van zijn adviseur de vraag om de geheime rapporten naar hem te mailen, maar dat deed hij niet. Toen de adviseur later die avond bij De Backer aan de deur stond, vroeg hij opnieuw om de geheime rapporten te lezen. Het raadslid stemde hiermee in.

Na onderzoek bleek dat raadslid Gerard de Backer verantwoordelijk was voor het lek. Hij had de vertrouwelijke stukken naar zichzelf gemaild en thuis laten lezen door een adviseur , schrijft ZuidWestTV.

De vertrouwelijke rapporten gingen over de bestuurscultuur in Roosendaal en het uitkopen van een Poolse supermarkt. Nog voordat de gemeenteraad de rapporten kon bespreken lag de inhoud ervan al op straat .

Aangifte tegen adviseur

De Backer verliet de kamer en op dat moment zou de adviseur de rapporten naar zichzelf hebben gemaild, vanaf het e-mailadres van De Backer. Het raadslid ontkent dat hij de documenten zelf verstuurd heeft. Hij heeft aangifte gedaan tegen zijn adviseur.

Door de rapporten toch met zijn adviseur te delen, droeg De Backer volgens de raad bij aan het lekken van de informatie, bleek tijdens een raadsvergadering over het lekken donderdagavond.

Verantwoordelijkheid niet ontlopen

Tijdens die vergadering werd een verklaring van De Backer voorgelezen. Hij was zelf niet aanwezig, op advies van zijn jurist. In zijn verklaring erkende De Backer dat hij een fout heeft gemaakt. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid niet ontlopen. Ik had de rapporten niet door mijn adviseur moeten laten lezen.”

GroenLinks/PvdA diende tijdens de vergadering een amendement in om de ingangsdatum van de straf voor De Backer te wijzigen. De periode van twee maanden gaat pas in zodra er weer een vertrouwelijke vergadering plaatsvindt of geheime informatie wordt gedeeld. Ook die wijziging werd unaniem aangenomen.

Voorwaarde is natuurlijk wel dat De Backer bij de verkiezingen van woensdag opnieuw gekozen wordt als raadslid.

Teleurstelling in raad

In het debat spraken donderdag vrijwel alle fracties hun teleurstelling uit over de kwestie. Volgens meerdere partijen raakt het lekken van vertrouwelijke stukken de kern van het raadswerk, omdat raadsleden erop moeten kunnen vertrouwen dat gevoelige informatie binnenskamers blijft.

Tegelijkertijd spraken verschillende partijen waardering uit voor de excuses van De Backer. Ze hopen dat de kwestie een les is voor de toekomst en dat de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen 'met een schone lei' kan beginnen.