Bergen vrachtwagen die door brug zakte, gaat nog dagen duren
Het gaat nog dagen duren om de vrachtwagen te bergen die donderdag door een betonnen fietsbrug in Werkendam zakte. Omdat de burg op instorten staat, moeten eerst drijvende pontons op het water worden gelegd om bij de vrachtwagen te kunnen komen.
Na het weekend zal de vrachtwagen, die is beladen met diervoeding, eerst worden leeggehaald. De verwachting is dat het voertuig daarna op dinsdag of woensdag kan worden geborgen.
Brug staat op instorten
De weg waarop het voertuig staat, is een voetgangers- en fietsbrug waar gemotoriseerd verkeer niet overheen mag. Toch reed de vrachtwagenchauffeur donderdagochtend de brug op en zakte hij met de wagen door het beton.
Sindsdien is de omgeving met hekken afgezet om te voorkomen dat mensen op de kapotte brug gaan.
Reinigen van het water
De dieseltank van het voertuig is lek. Vermoedelijk is in totaal zo'n zeshonderd liter diesel in het water terechtgekomen.
Rijkswaterstaat is vanaf donderdag bezig om het water te reinigen. Ze verwachten dat alle diesel vrijdag of zaterdag opgeruimd zal zijn. De kans bestaat ook dat het iets langer duurt. Volgens Rijkswaterstaat is er geen blijvende schade in het natuurgebied.
Hoe nu verder met de beschadigde fietsbrug?
Het is nog niet duidelijk hoe het verder moet met de beschadigde brug. De gemeente Altena laat weten dat de verzekeraar eerst in kaart moet brengen hoe ernstig de schade is. Daarna wordt er een plan gemaakt voor het herstel van de brug.
Een ding is zeker: het zal niet goedkoop zijn om de vrachtwagen weg te krijgen en de brug te herstellen. De verzekering van het transportbedrijf waar de man voor werkt draait hier waarschijnlijk voor op.
Kijk hier naar de beelden van de gestrande vrachtwagen: