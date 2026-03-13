Bergen vrachtwagen die door brug zakte, gaat nog dagen duren

Het gaat nog dagen duren om de vrachtwagen te bergen die donderdag door een betonnen fietsbrug in Werkendam zakte. Omdat de burg op instorten staat, moeten eerst drijvende pontons op het water worden gelegd om bij de vrachtwagen te kunnen komen.

Na het weekend zal de vrachtwagen, die is beladen met diervoeding, eerst worden leeggehaald. De verwachting is dat het voertuig daarna op dinsdag of woensdag kan worden geborgen.

Brug staat op instorten

De weg waarop het voertuig staat, is een voetgangers- en fietsbrug waar gemotoriseerd verkeer niet overheen mag. Toch reed de vrachtwagenchauffeur donderdagochtend de brug op en zakte hij met de wagen door het beton.

Sindsdien is de omgeving met hekken afgezet om te voorkomen dat mensen op de kapotte brug gaan.