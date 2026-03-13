Navigatie overslaan

Burgemeester Roosendaal geschokt door geweld tegen politie na wedstrijd RBC

Vandaag om 12:44
Burgemeester Mark Buijs en het stadion van RBC (foto's: Omroep Brabant en RBC).
Burgemeester Mark Buijs is geschrokken van de ongeregeldheden na de voetbalwedstrijd van RBC afgelopen januari. Agenten werden na de wedstrijd bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen toen zij supporters van de tegenpartij veilig naar hun bus wilden begeleiden. "Dit is onacceptabel."

"Ik ben geschrokken van zo’n forse geweldsuitbarsting richting de politie. Ik vind dit ongelooflijk en onacceptabel", zegt de burgemeester Mark Buijs van Roosendaal over de rellen en de aanhoudingen. "Onze hulpverleners zijn ook gewoon mensen die ’s avonds bij hun gezin willen thuiskomen. Geweld tegen hen tolereren wij niet."

De burgemeester vindt het goed dat er direct onderzoek is gedaan en actie is ondernomen. Hij geeft aan dat er in de afgelopen weken ook overleg is geweest met RBC om de veiligheid in en om het stadion te verbeteren en herhaling te voorkomen.

"De club heeft mij laten weten dat zij de veiligheid op een hoger niveau gaan brengen nu RBC in de derde divisie speelt. De driehoek steunt de club in de maatregelen die zij neemt en helpt waar nodig”, aldus Buijs.

RBC veroordeelt wangedrag
De Roosendaalse voetbalclub laat in een verklaring weten het wangedrag van de supporters te veroordelen. "Dit gedrag past niet bij de club die we willen zijn. Wij willen staan voor een gastvrije en veilige beleving voor alle supporters."

Ze betreurt het gedrag van de supporters die de sfeer rondom het stadion heeft verpest na de wedstrijd in de derde divisie tegen FC Rijnvogels. De voetbalclub keurt het geweld tegen de politiemensen af.

"We hebben hoge ambities om op een ander niveau te voetballen. Daar horen ook andere veiligheidsmaatregelen bij die we gaan nemen. Dat hoort bij onze verantwoordelijkheid die we als club hebben. Juist om te zorgen dat een kleine groep het niet verpest voor de vele Roosendalers die genieten van het voetbal", zegt de voorzitter namens voetbalclub RBC. 

