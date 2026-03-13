Peter Bosz niet bezig met huldiging PSV en dit is waarom

PSV kan dit weekend zonder zelf te spelen kampioen worden in de Eredivisie. Niet het allermooiste scenario, maar wel eentje waar trainer Peter Bosz de voorkeur aan geeft. Al is hij naar eigen zeggen helemaal niet bezig met mogelijke festiviteiten. “Ik heb al mijn energie nodig voor de wedstrijd, niet voor randzaken.”

Welke muziek er op de platte kar wordt gedraaid en andere dingen rondom de huldiging? Bosz wil er niks van weten. “Ik vind dat helemaal niet interessant, daar gaan binnen de club een heleboel wijze mensen over. In de staf vangt bijvoorbeeld Rob Maas (assistent-trainer) wat zaken op. De laatste twee keer met de huldiging was alles goed verzorgd.”

Om dit weekend al de titel te kunnen pakken, moet PSV eerst zaterdagavond winnen van NEC. De club die eerder deze maand de Eindhovenaren uitschakelden in de KNVB Beker. “We zijn op waarde verslagen in een voetbalgevecht. Het was een chaotische wedstrijd met veel duels, tweede ballen en balverlies. Natuurlijk zijn er bij ons revanchegevoelens. We zijn sportmannen en willen graag winnen. Deze week hebben we ons voor kunnen bereiden op NEC, we weten hoe we het nu gaan doen.”

Als PSV drie punten pakt tegen NEC, dan is het een dag later bij een nederlaag van Feyenoord tegen Excelsior kampioen. Een wedstrijd die Bosz bekijkt op het trainingscomplex De Herdgang. “We trainen zondag om twaalf uur en daarna doen we onze vaste dingen, zoals altijd na een wedstrijd. Daarna zullen we een televisie gaan opzoeken. En als het dan gebeurt, zijn we heel blij.”

Blessures

Guus Til is er nog niet bij in de selectie van Bosz. Hij traint wel los van de groep op het veld, net als reservedoelman Nick Olij. Beiden keren op korte termijn terug. Mauro Junior is er nog niet bij de komende weken. Sergiño Dest hoopt nog voor het einde van het seizoen terug te keren op het veld, net als Alassane Pléa.