Vertrouwenspersoon ondermijning boeren moet door, vinden Provinciale Staten

De vertrouwenspersoon waar boeren terecht kunnen als er sprake is van ondermijning door criminelen, moet door kunnen met haar werk. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten. De financiering van de vertrouwenspersoon loopt eigenlijk af, maar een meerderheid vindt het belangrijk dat er een aanspreekpunt blijft.

Boeren zijn vaak doelwit van criminelen. In 2020 bleek uit onderzoek dat één op de vijf land- en tuinbouwers in Brabant wel eens benaderd wordt door criminelen. Meestal om leegstaande stallen, kassen of schuren te huren voor drugspraktijken. In het onderzoek kwam ook naar voren dat boeren dit amper meldden.

Een brede coalitie van partijen doet vrijdag een voorstel om op zoek te gaan naar geld.

Om inwoners van het Brabantse buitengebied te helpen en te adviseren, heeft ZLTO sinds 1 januari 2022 een 'vertrouwenspersoon veilig buitengebied'. Daar kunnen boeren (zowel leden als niet-leden van ZLTO) vertrouwelijk advies inwinnen, vragen stellen en hulp zoeken.

Financiering loopt af

Aanleiding voor partijen om vrijdag aan de bel te trekken, was dat de financiering van de vertrouwenspersoon afloopt. Daarmee zou ze verdwijnen.

Volgens BBB, VVD, GroenLinks, PvdA, Lokaal Brabant, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP (samen goed voor een ruime meerderheid) is de vertrouwenspersoon succesvol en moet ze dus blijven.

Zo is ze een laagdrempelig aanspreekpunt, mede doordat ze niet direct verbonden is aan de overheid. Boeren zouden, uit angst voor vergelding, minder bereid zijn om ondermijning (zichtbaar) te melden bij de overheid.

In opdracht van de partijen moet het college, als het voorstel wordt aangenomen, samen met de ZLTO, het Rijk en gemeenten op zoek naar financiering, zodat de boeren hun aanspreekpunt behouden. Het is de bedoeling dat daarover later dit jaar duidelijkheid wordt gegeven.