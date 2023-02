Femke helpt boeren om criminelen buiten de deur te houden

Boeren en tuinders weerbaarder maken en criminelen buiten de deur houden. Het lijkt een onmogelijke opgave, maar Femke van de Plas, vertrouwenspersoon buitengebied in Brabant van ZLTO, ziet dat anders. “Agrariërs weten me steeds vaker te vinden, al ben ik bang dat het aantal meldingen het topje van de ijsberg is.”

Femke van de Plas (46) richt zich onder anderen op agrariërs die zijn aangesloten bij de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO). Haar functie is gecreëerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in nauwe samenwerking met deze belangenorganisatie. Ze willen een eind maken aan de situatie dat boeren en tuinders zich laten chanteren door vooral drugsbendes.

Directe aanleiding voor dit besluit was een onderzoek in 2020 waaruit bleek dat een op de vijf land- en tuinbouwers in onder meer Brabant wel eens benaderd wordt door criminelen. Meestal om leegstaande stallen, kassen of schuren te huren voor drugspraktijken. Maar ook werd duidelijk dat boeren dit amper melden.

Mede dankzij de samenwerking met politie, justitie en de plaatselijke ZLTO-afdelingen heeft Femke zich in nog geen jaar tijd een goed beeld gevormd van de situatie in het buitengebied. Het heeft haar in een aantal gevallen wel veel overredingskracht gekost.

Boeren doppen het liefst hun eigen boontjes en geven hun vertrouwen niet gauw aan een wildvreemde. Als ze toch hun deur open zetten, dan moet dat een bijzondere reden hebben. Veel boeren maken moeilijke tijden door en als ze dan een centje bij kunnen verdienen, dan willen ze nog wel eens toehappen wanneer ze hiervoor benaderd worden. Onwetend wat hen boven het hoofd hangt.