Harry de hovenier de cel in voor speedlab in zijn schuur

De rechtbank in Den Bosch heeft een groep mannen veroordeeld voor het runnen van drugslabs in Someren en Neerkant. De hoogste straffen kregen twee inwoners van Deurne, voor hun leidinggevende rol. Een 67-jarige tuinder uit Neerkant die zijn schuur verhuurde en volgens de rechtbank zelfs meehielp met het opzetten van het lab, kreeg een jaar celstraf.

De labs kwamen tevoorschijn omdat de politie stiekem kon meekijken in de onderwereld. Experts waren binnengedrongen in verschillende cryptodiensten. Zo doken er in Encrochat foto's op van het lab in Neerkant en zaten er ook berichten over in Sky. In de criminele berichtendienst Anom kletsten de verdachten over ' apaan smelten' en ' ketels opwarmen'.

Verborgen camera

Het spoor leidde eerst naar een boerderij aan de Bergdijk in Someren. Agenten slopen stiekem naar binnen en verstopten een camera. Net voor kerst 2020 zagen ze beweging en vielen agenten binnen. Snel daarna kwam een tip uit het buitenland dat er in de buurt nog een lab zat: op de Heitrak in Neerkant.

Op 25 februari 2021 volgde een inval. In een schuur achter het woonhuis stonden drie mannen drugs te koken rond twee grote ketels van ieder 1600 liter. Er stond 1400 liter amfetamineolie. Specialisten vonden ook een vijver met chemisch afval. Bewoner Harry de G. werd al snel gearresteerd.

Massageolie

Onlangs verscheen hij samen met de andere verdachten op de zitting in Den Bosch. Harry vertelde dat hij werd bedreigd. Volgens zijn advocaat was hij naïef en goedgelovig geweest en dacht dat de andere mannen massageolie maakten.

De rechtbank in Den Bosch geloofde niks van zijn verhaal. Hij moet er van hebben geweten omdat de andere verdachten 's avonds en 's nachts in de schuur werkten, oordeelden de rechters.

Ketels slopen

Bovendien ving de politie chatberichten op dat Harry hielp bij het aanpassen van de schuur waar het lab zat. De verdachte liet zijn zoon ketels kapot snijden waarna hij ze afvoerde naar de oud ijzerboer. Bewijs was een bericht van medeverdachten die chatten dat ' tegen de boer gezegd moet worden dat de kannen vernietigd zouden worden'.

Daarom werd de hovenier veroordeeld voor 'medeplegen' , in plaats van het 'lichtere' medeplichtigheid. Hij kreeg een jaar cel en nog een een jaar voorwaardelijk, als stok achter de deur. De hovenier heeft al een paar maanden in voorarrest gezeten.

Celstraffen

Hij is niet de eerste boer die de cel in moet. De boer in Someren die het lab op zijn erf had, werd eerder al gestraft. Hij kreeg zes maanden cel en ook een jaar voorwaardelijk.

De drugsmakers kregen hogere straffen. Een man (40) uit Deurne stuurde de laboranten aan en kreeg negen jaar. Zijn schoonvader (57) krijgt acht jaar celstraf.

'Keten'

De Eindhovense man van 37 wordt beschouwd als 'leermeester'. Hij leidde een Nijmegenaar (49) en Helmonder (43) op tot laborant. De Eindhovenaar kreeg daarom zeven jaar, de man uit Nijmegen vijf jaar en de Helmonder vier jaar. Ze moeten allemaal per direct hun straf gaan uitzitten op last van de rechter.

Vorig jaar maakte de politie bekend dat de drugslabs in Someren en Neerkant onderdeel waren van een keten van een misdaadorganisatie uit Eindhoven die in oktober is opgerold.

