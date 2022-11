Drugslab in Neerkant: tot twaalf jaar cel en 80.000 euro boete geëist

Tegen de zes mannen die betrokken zouden zijn bij een drugslab dat eind februari vorig jaar bij een hoveniersbedrijf in Neerkant werd ontmanteld, is tot twaalf jaar cel geëist. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) verdienen twee mannen uit Deurne de hoogste straf, omdat ze als de leiders worden gezien. Ook moeten ze een boete van 80.000 euro betalen, omdat het hen alleen om financieel gewin was te doen, vindt het OM.

De rechtbank in Den Bosch boog zich maandag over deze zaak. Tegen de vier anderen werden gevangenisstraffen van twee, zes, acht en tien jaar en boetes tot 60 mille geëist. De laagste straf zou moeten worden opgelegd aan de 56-jarige eigenaar van het bedrijf waar de drugsactiviteiten werden ontdekt. De andere verdachten komen uit Helmond, Eindhoven en Nijmegen. Een aantal van de mannen dat maandag voor de rechter stond, zou ook iets te maken hebben gehad met een drugslab in Someren. Drugsafval geloosd

Op de locatie in Neerkant werd niet alleen een amfetaminelab gevonden, er bleken ook duizenden liters drugsafval te zijn geloosd. In oktober maakte de provincie bekend dat het extra geld uittrekt om de vervuilde grond schoon te maken. Het is nog onduidelijk hoeveel het gaat kosten om de boel te saneren.

Het lab in Neerkant kwam in oktober ook in het nieuws bij een enorme politieactie. Een aantal van de negen mensen dat toen werd aangehouden, wordt onder meer in verband gebracht met het drugslab in Neerkant. Touwtjes in handen

Volgens het OM hadden de mannen van 40 en 57 uit Deurne de touwtjes in handen bij het drugslab in Neerkant. Beiden waren op vrije voeten, maar ze moeten, als het aan justitie ligt, zo snel mogelijk achter slot en grendel. Een eerdere poging, eind vorig jaar, om hen vast te zetten, strandde bij de rechtbank. Het OM meent dat het tweetal ook een aandeel heeft gehad in de uitvoer van crystal meth naar Duitsland. De 37-jarige Eindhovenaar wordt als leermeester beschouwd. Hij zou nog extra bestraft moeten worden, omdat hij al eerder veroordeeld is voor vergelijkbare feiten en omdat er daadwerkelijk drugs zijn geproduceerd. De man van 49 uit Nijmegen zou hetzelfde lot moeten wachten. Overigens hield de verdediging eerder op de ochtend een vergeefs pleidooi om deze zaak uit te stellen. Het drugslab werd na de vondst zwaar beveiligd.

