Grote actie tegen drugslabs: verdachten blijven langer vastzitten

Zeven van de negen verdachten die maandag werden aangehouden bij een enorme drugsactie in vooral Eindhoven, blijven nog zeker twee weken vastzitten. De rechtbank in Den Bosch heeft dit bepaald. De twee andere verdachten worden vrijdag voorgeleid. Het onderzoek richtte zich onder meer op een woonwagenkamp aan de Heezerweg en een aangrenzend bosperceel.

De negen mannen zijn 26 tot 74 jaar oud en komen uit Best, Eindhoven en Oirschot. Ze worden verdacht van grootschalige productie van synthetische drugs, drugshandel en witwaspraktijken. Eén van hen, een 41-jarige man, zat al in de gevangenis en werd in zijn cel aangehouden. Twee Eindhovenaren van 50 en 51 speelden volgens het Openbaar Ministerie (OM) een cruciale rol. Zij zouden ieder een eigen criminele organisatie aangestuurd hebben. Het negental zou een vinger in de pap hebben gehad bij verschillende opgerolde drugslabs.

Ook auto's, geld en wapens in beslag genomen

Bij de actie van maandag en dinsdag werden ruim duizend mensen ingezet van onder meer politie, Belastingdienst en defensie. Tijdens de invallen en ontruimingen werden ook auto’s, geld, wapens en munitie in beslag genomen.

Met de arrestaties denken politie en justitie enkele spelers achter een groot aantal drugslabs te pakken te hebben. Enkele verdachten zijn aangehouden op een woonwagenkamp aan de Heezerweg te Eindhoven. Hier werden ook acht woningen doorzocht. Verder werden nog woonwagens aan de Brestlaan en de Castiliëlaan en enkele huizen in Eindhoven en bedrijfspanden in Best en Oeffelt binnengevallen.

Onderzoek begon op woonwagenkamp

De politie is sinds november 2019 bezig met het onderzoek. Tijdens een controle van de politie op het kampje aan de Heezerweg werd toen een arsenaal aan vuurwapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen, maar er kon geen verdachte aangehouden worden. Gaandeweg werd duidelijk dat de jongste van de negen verdachten - een 26-jarige Eindhovenaar - iets te maken moet hebben gehad met deze wapens. Hij zit ook voor dit feit in voorlopige hechtenis.

Alle negen de verdachten zitten in volledige beperkingen, dat wil zeggen dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het onderzoek heeft de titel Baraga meegekregen. De verdachten kwamen in beeld naar aanleiding van onderschepte Sky- en EncroChat-berichten. Volgens het OM hebben de verdachten zich dagelijks bezig gehouden met drugs- en witwaspraktijken. Hierdoor konden ze een luxe leven leiden met dure auto’s en designergoederen.