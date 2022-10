Duizend agenten ingezet bij enorme drugsactie: zo gaat dat in zijn werk

Zo'n duizend opsporingsambtenaren zijn druk bezig met een drugsactie. Vooral in Eindhoven is het zichtbaar. Acties met zo veel mensen komen niet vaak voor. Meestal is er veel politie op de been omdat de speurders graag een bepaalde situatie meteen willen 'bevriezen' , zoals dat heet. En dan heb je gewoon heel veel mensen nodig, zeker als je dat op tientallen plekken tegelijkertijd wil doen.

Veel weten we nog niet over de 'actiedag' die maandag in alle vroegte begon. Duidelijk is wel dat er doorzoekingen zijn op zeker drie woonwagenkampen in Eindhoven en andere plekken in de provincie:

In het zuidoosten van de stad, aan het einde van de Heezerweg en het omliggende bosgebied

In de noordelijke wijk Achtse Barrier, aan de Brestlaan

In het noordelijke stadsdeel Woensel-Noord, aan de Castiliëlaan

In Oeffelt, aan de Hapseweg. Daar was een inval en is een drugslab in aanbouw gevonden

In Best, aan De Ronde. Daar doorzoeken agenten een garagebedrijf en zijn auto's in beslag genomen

Op nog veel meer plekken in Brabant en daarbuiten zouden invallen en doorzoekingen zijn, maar details zijn er nog niet. Duidelijk is wel dat opsporingsambtenaren op veel plekken bewijzen zoeken van ' grootschalige productie van en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen'.

Op beelden is vooral te zien wat er buiten gebeurt. Het zijn veel agenten van de mobiele eenheid (ME) die zich bezighouden met bewaking en beveiliging van de 'plaats delict' en de directe omgeving, zoals een bosgebied ten zuiden van Eindhoven.

Naar wat er binnen op allerlei plekken gebeurt, kun je alleen naar raden. Agenten met honden die wapens, geld en drugs zoeken, forensisch rechercheurs die sporen veiligstellen en FIOD-medewerkers die speuren naar administratie en computerbestanden. En hier en daar een officier van justitie en rechter-commissaris die aanwijzingen geeft. Dat kun je verwachten.

Voorkomen dat verdachten elkaar waarschuwen

Bij zulke acties geldt eigenlijk altijd dat er in korte tijd, van bijvoorbeeld een paar uur tot een dag, heel veel mensen nodig zijn. Alles moet exact op dezelfde tijd gebeuren om te voorkomen dat verdachten elkaar waarschuwen, op de vlucht slaan of dingen gaan verstoppen en vernietigen. Een team beukt de deur in en gaat naar binnen. Anderen volgen.

Als er dan acties zijn op tientallen plekken, is het logisch dat je op iedere plek misschien wel vijftien man nodig hebt om alles in goede banen te leiden. Ook om te voorkomen dat je daar morgen nog bezig bent.

Overigens is er bij zulke actie ook veel niet zichtbaar: op afstand zit in een politiebureau een commandocentrum met leidinggevenden van de politie, openbaar ministerie, belastingdienst, gemeenten en defensie. Want ook defensie assisteert bij de grote actie. De inzet van de zoekploeg van defensie is bijna standaard bij grote onderzoeken. Ze hebben de kennis en de apparatuur om bijvoorbeeld onder de grond te zoeken en naar verborgen ruimtes te speuren. Ook de rechtspraak is in de lucht. Diverse rechter-commissarissen zijn op pad om toe te zien op de doorzoekingen.

Operatie Trefpunt

Dit is met duizend mensen een van de grootste acties van de laatste jaren, maar niet de grootste ooit. Dat was Operatie Trefpunt in 2016. Toen waren zo'n 1500 mensen van politie, FIOD en Defensie bezig op zo'n honderd plekken. De zaak draaide om een partyverhuurbedrijf in Best dat een ontmoetingsplaats was voor vele honderden criminelen.

Groot was ook de zaak rond Martien R. uit Oss: Operatie Alfa. Opvallend aan dat onderzoek was dat het werd uitgesmeerd over verschillende dagen en dat het ging om een reeks invallen. Dagelijks waren er gemiddeld zo'n 400 opsporingsambtenaren actief. En ook daar focuste de politie op een bosgebied bij een kamp.

In veel opzichten lijkt deze nieuwste Eindhovense drugszaak veel op die rond Peer S. in Bergeijk. Die werd in november vorig jaar opgepakt, samen met uiteindelijk 24 andere verdachten. Er vonden toen op 25 plekken acties plaats en 250 agenten deden daaraan mee. In september was er een vergelijkbare actie in Breda. 250 agenten richtten zich toen op een drugsbende die in de crystal meth zou hebben gezeten.

