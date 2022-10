Enorme drugsactie: 1000 man politie ingezet voor tientallen invallen

Wachten op privacy instellingen... Een agent in de weer met afzetlint (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Het bedrijf in Oeffelt waar ook een inval was (foto: Persbureau SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Veel agenten op de Brestlaan (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Een deel van de politiemacht aan de Brestlaan (foto: SQ Vision Mediaprodukties). In beslag genomen spullen worden veilig opgeborgen (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Enkele agenten waren onherkenbaar (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Alles op het kamp aan de Castiliëlaan lijkt te worden onderzocht (foto: SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/8 Invallen op woonwagenkampen in drugsonderzoek

De politie heeft nog de hele dag nodig voor het grote drugsonderzoek dat ze maandagmorgen in alle vroegte is begonnen. Op minstens drie woonwagenkampjes in Eindhoven zijn veel agenten bezig met ontruimingen en doorzoekingen. Ook op tientallen andere plekken in Brabant en daarbuiten, waaronder huizen en een garagebedrijf, waren er invallen. Een woordvoerder van de politie meldt dat bij het onderzoek ruim duizend mensen worden ingezet.

Het onderzoek richt zich op de grootschalige productie van en de handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel vermogen. Bij de actie werkt de politie samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD), de Belastingdienst, Defensie en andere specialisten. Ook worden speurhonden ingezet. Verdachten aangehouden

Er is inmiddels een aantal verdachten aangehouden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie. Ook is een aantal spullen waaronder een wapen en auto's in beslag genomen. De wagens werden onder meer weggehaald bij een garagebedrijf aan De Ronde in Best. "Dit in het kader van het afpakken van mogelijk crimineel vermogen", zo meldt de politie. Ze voegt eraan toe dat de afvoer van de auto's nog wel wat tijd gaat kosten.

Politie op het terrein van het garagebedrijf (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Eén van de in Best 'afgepakte' wagens (foto: politie.nl).

De woordvoerder spreekt verder van 'een mooi succesje' in Oeffelt. Hier werd in een bedrijfspand aan de Hapseweg een synthetisch drugslab in aanbouw gevonden. De politie was hier om zes uur maandagochtend binnen gevallen. De vondst van het drugslab wordt bevestigd door de eigenaar van het bedrijf, een groothandel die levert aan onder meer auto- en landbouwbedrijven. Het drugslab zal deze maandag nog worden ontmanteld. In Eindhoven stond een huis aan de Corsicalaan op het lijstje om tegen het licht te houden. Volgens buurtbewoners is een arrestatieteam met veel geweld de woning binnen gevallen. Hierbij kwam een rolluik in de tuin terecht. Bij een inval in een flatwoning aan de Echternachtlaan in Eindhoven zijn spullen voor een hennepplantage gevonden en meegenomen.

De beschadigde rolluik van het huis aan de Corsicalaan (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Een politiecontainer aan de Corsicalaan in Eindhoven (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

De 'hennepspullen' in het flatgebouw aan de Echternachlaan in Eindhoven Toelichting: Bij een inval door de politie in een flat aan de Echternachtlaan vanochtend zijn spullen voor een hennep plantage aangetroffen (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Een busje staat klaar om de 'hennepspullen' af te voeren (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Afgesloten voor publiek en media

De drie kampjes in Eindhoven waar de politie massaal aanwezig is, liggen aan de Heezerweg, de Castiliëlaan en de Brestlaan. Een bosgebied aan de Heezerweg is vanwege de actie afgesloten voor publiek en media. Het woonwagenkamp aan de Heezerweg kwam onlangs in het nieuws, omdat de gemeente Eindhoven het weg wil hebben, omdat het geen 'veilige en leefbare woonomgeving' zou zijn. Bewoners reageerden boos en verrast.

Enkele van de vele politiewagens op de Heezerweg (foto: SQ Vision Mediaprodukties).

Ook speurhonden werden ingezet (foto: SQ Vision Mediaprodukties).