Miljoenen schade na drugsdumpingen: 3 plekken in Brabant krijgen meer geld

Burgers of gemeenten bij wie drugsafval op hun land wordt gedumpt, kunnen de schade voortaan grotendeels verhalen op de overheid. Het kabinet maakte vrijdag bekend dat grondeigenaren vanaf volgend jaar tot 200.000 euro vergoed krijgen. Op drie plekken in Brabant is zo'n enorme hoeveelheid drugsafval gedumpt, dat daar zelfs nog veel meer geld naartoe gaat.

Als er op dit moment drugsafval gedumpt wordt, draaien de grondeigenaren vaak grotendeels op voor de kosten. Het vorige kabinet kwam weliswaar met een subsidiepotje voor het probleem, maar daarmee krijgen gedupeerden hooguit slechts 25.000 euro. Terwijl de werkelijkste kosten bijna altijd veel en veel hoger zijn. Met de nieuwe regeling wordt dat bedrag dus verhoogd tot 200.000 euro. Brabant blijft koploper

Zo'n regeling is hard nodig. Want hoewel het aantal vondsten de afgelopen jaren daalt, blijft Brabant koploper als het gaat om drugsproductie. Op drie plekken in onze provincie werd zelfs zoveel drugsafval gedumpt, dat die 200.000 euro niet genoeg is. In de eerste plaats gaat het om de Brabantse Wal in Halsteren. Daar werd in maart vorig jaar een drugsput ontdekt, waar criminelen al jaren afval in loosden. Zo'n 2500 kuub grond in het natuurgebied raakte verontreinigd. De kosten voor het opruimen kunnen oplopen tot een paar miljoen.

Ook een perceel in Rijsbergen krijgt een hogere schadevergoeding. Op de grond van de 90-jarige Toon Francken werd daar een jaar geleden een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. Ongeveer 20.000 kuub grondwater raakte sterk verontreinigd, de opruimkosten lopen in de tonnen.

Tot slot wordt er extra geld vrijgemaakt voor een veld in Neerkant. Daar werd februari vorig jaar een amfetaminelab opgerold, waarnaast duizenden liters drugsafval waren geloosd. Het is nog onduidelijk hoeveel het gaat kosten om de grond hier weer schoon te krijgen. Gedeputeerde Spierings van de provincie is blij dat het Rijk bijspringt om de verontreinigde stukken grond op te ruimen. Ondertussen doet de provincie er alles aan om de schade alsnog te verhalen op de daders.

