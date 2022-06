Toon Francken (90) moet drugsafval opruimen: gemeente houdt voet bij stuk

De hoogbejaarde Toon Francken (90) uit Rijsbergen ontkomt er niet aan. Hij moet de grote lozing van drugsafval op zijn grond opruimen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, waar Rijsbergen onder valt, hebben dit bepaald.

Vorig najaar kwam aan het licht dat de bodem onder percelen tussen de Pater Taksweg en de Hellegatweg in Rijsbergen op grote schaal verontreinigd zijn door drugslozing. Er zouden grote hoeveelheden chemicaliën en oplosmiddelen in de bodem zijn geloosd, waardoor 20.000 kuub grondwater sterk verontreinigd is geraakt.

B en W stelden Toon Francken als eigenaar van de grond aansprakelijk voor het opruimen van de troep. Het saneren gaat hem vermoedelijk tonnen kosten.

Bezwarencommissie wuift protest weg

De advocaat van de 90-jarige man, Faton Bajrami, ging hiermee niet akkoord. Hij tekende bezwaar aan tegen het besluit van het college. Volgens hem kan helemaal niet bewezen worden dat Francken de drugs heeft gedumpt of dat hij de lozing had kunnen voorkomen. Bovendien is het de vraag of de dumping wel op zijn grond heeft plaatsgevonden, zo hebben bodemdeskundigen laten weten.

Een commissie van de gemeente Zundert boog zich over deze kanttekeningen en wijst het bezwaarafschrift af. B en W hebben dit advies overgenomen. Bajrami reageert verrast op de beslissing van het college: hij moest het via Omroep Brabant vernemen. Bovendien had hij gehoopt op een betere uitkomst.

Het onwrikbare standpunt van B en W leidde eerder dit jaar al tot verontwaardigde reacties. De fractie van de SP in de Tweede Kamer stelde vragen en Stichting InStrepitus, die een schone bodem nastreeft, begon een inzamelingsactie. De teller staat al maanden op 965 euro.

