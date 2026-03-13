Bij Anky van Grunsven draait het om paarden en mensen: 'Passie overdragen'

Anky van Grunsven is als dressuuramazone één van de succesvolste Nederlandse olympiërs aller tijden en nog steeds zit ze volop in de paardensport. De 58-jarige Erpse is deze week bijvoorbeeld druk als voorzitter van The Dutch Masters in Den Bosch. “Een leven zonder paarden? Dat zal heel lastig worden.”

In de familie Van Grunsven was er altijd al de liefde voor paarden, maar ook voor bouwen. Haar vader richtte een bouwbedrijf op en dat werd overgenomen door de volgende generatie. Anky van Grunsven koos voor de paardensport en met succes. Als dressuuramazone groeide ze uit tot een Nederlands sporticoon met in totaal negen olympische medailles en meerdere Nederlandse, Europese en wereldtitels.

Nog steeds stapt ze iedere ochtend op haar paard, al rijdt ze zelf niet meer op een hoog niveau. Na de training richt ze zich op haar Anky Education Center. “Een geweldig vak, altijd tussen de paarden en mensen. We trainen talenten en ervaren ruiters/amazones uit binnen- en buitenland. Ze kunnen in Erp terecht voor de korte en lange termijn. Of het nou (potentiële) wereldtoppers zijn of liefhebbers met een lager niveau, dat maakt me niet uit. Alles begint met liefde voor het paard en daarna de passie voor de sport.”

Daarnaast is ze ambassadrice van het Talentenplan bij sportbond KNHS. “Ik probeer vooral mijn passie over te dragen en talenten te motiveren. Het belangrijkste is dat ze het beste uit zichzelf halen." Of er tussen de talenten een nieuwe Anky zit? "Het zou goed zijn als er iemand bijzit die veel voor de sport kan betekenen.”

Twee talenten die de drievoudig olympisch kampioen logischerwijs op de voet volgt zijn zoon Yannick en dochter Ava Eden. “Die zijn lekker fanatiek aan het rijden. Of ik weleens zenuwachtig ben? Dat was ik vroeger een stuk minder dan nu als moeder, loslaten is lastiger dan als je het zelf in handen hebt. Maar nerveus ben ik niet alleen voor mijn kinderen, ook voor mijn leerlingen.”