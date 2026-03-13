Bij Anky van Grunsven draait het om paarden en mensen: 'Passie overdragen'
Anky van Grunsven is als dressuuramazone één van de succesvolste Nederlandse olympiërs aller tijden en nog steeds zit ze volop in de paardensport. De 58-jarige Erpse is deze week bijvoorbeeld druk als voorzitter van The Dutch Masters in Den Bosch. “Een leven zonder paarden? Dat zal heel lastig worden.”
In de familie Van Grunsven was er altijd al de liefde voor paarden, maar ook voor bouwen. Haar vader richtte een bouwbedrijf op en dat werd overgenomen door de volgende generatie. Anky van Grunsven koos voor de paardensport en met succes. Als dressuuramazone groeide ze uit tot een Nederlands sporticoon met in totaal negen olympische medailles en meerdere Nederlandse, Europese en wereldtitels.
Nog steeds stapt ze iedere ochtend op haar paard, al rijdt ze zelf niet meer op een hoog niveau. Na de training richt ze zich op haar Anky Education Center. “Een geweldig vak, altijd tussen de paarden en mensen. We trainen talenten en ervaren ruiters/amazones uit binnen- en buitenland. Ze kunnen in Erp terecht voor de korte en lange termijn. Of het nou (potentiële) wereldtoppers zijn of liefhebbers met een lager niveau, dat maakt me niet uit. Alles begint met liefde voor het paard en daarna de passie voor de sport.”
Daarnaast is ze ambassadrice van het Talentenplan bij sportbond KNHS. “Ik probeer vooral mijn passie over te dragen en talenten te motiveren. Het belangrijkste is dat ze het beste uit zichzelf halen." Of er tussen de talenten een nieuwe Anky zit? "Het zou goed zijn als er iemand bijzit die veel voor de sport kan betekenen.”
Twee talenten die de drievoudig olympisch kampioen logischerwijs op de voet volgt zijn zoon Yannick en dochter Ava Eden. “Die zijn lekker fanatiek aan het rijden. Of ik weleens zenuwachtig ben? Dat was ik vroeger een stuk minder dan nu als moeder, loslaten is lastiger dan als je het zelf in handen hebt. Maar nerveus ben ik niet alleen voor mijn kinderen, ook voor mijn leerlingen.”
Deze week staat The Dutch Masters, vroeger Indoor Brabant genaamd, dikgedrukt in haar toch al zo drukke agenda. Al sinds 2015 is ze voorzitter van het paardensportevenement in de Bossche Brabanthallen. “Ik kom hier al zo lang. Vroeger kan ik me nog herinneren dat er een veemarkt was en dat wij eerst moesten wachten totdat de stallen schoon waren. Het was nog in de oude hal, niet te vergelijken met de huidige vorm.”
The Dutch Masters is volgens Van Grunsven heel belangrijk voor de sport. “De hele wereldtop is hier, maar er is ook een tweede ring voor regionaal talent. We brengen hier alle liefhebbers van de sport bij elkaar. Samen met de rest van het bestuur zijn wij altijd bezig met verbeteringen, zoals het aanpassen van het wedstrijdschema. Dat hoeven geen grote dingen te zijn, als je maar in beweging bent. Nog groter worden is niet onze ambitie, als het niveau maar goed blijft.”
Ze is voorzitter, maar Van Grunsven ziet zich vooral als uithangbord. “Mijn intentie is om de sport zo goed mogelijk te promoten. Of dat nou via The Dutch Masters is, via de KNHS, in de pers of bij evenementen, waar ik kan probeer ik mijn steentje bij te dragen.”
Live op Omroep Brabant
Op zaterdag 14 maart is van 18.30 tot 19.30 uur de Indoor Brabant Derby live te zien op Omroep Brabant. Vanaf 21.00 uur komt de samenvatting op tv.