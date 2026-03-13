Horecaondernemers voorbereid op kampioensfeest PSV: 'Alles staat klaar'

Hoewel de kans klein is dat PSV dit weekend al kampioen wordt, zijn Eindhovense horecaondernemers al helemaal klaar voor een mogelijk kampioensfeest. "Alles staat klaar". Om kampioen te worden, moet PSV winnen van NEC en moet Feyenoord zondag punten laten liggen tegen Excelsior.

De ondernemers zeggen er in elk geval klaar voor te zijn. "Ik denk dat iedereen denkt: laat maar komen", zegt Bakker. "Iedereen is voorbereid. De vrachtwagens staan vol. Zondag, na de wedstrijd van Feyenoord, kunnen ze vertrekken om hier alles op te bouwen."

Chris Rooijakkers van Cafetaria De Willem verwacht in elk geval dat PSV van NEC wint. "De vorige wedstrijd in het bekertoernooi was zo soft." Of Feyenoord punten laat liggen, durft hij niet te zeggen. "Alhoewel zij ook van Sparta verloren, gelijkspeelden tegen NAC en nog meer slechte wedstrijden hebben gespeeld. Dus ik denk dat we wel een kansje hebben, maar ik durf het niet honderd procent te zeggen."

Horecaondernemer Ruud Bakker, eigenaar van Dommel 18 en De Lounge in het PSV-stadion, is positief gestemd. "Maandag gaat het gewoon gebeuren, daar ben ik heilig van overtuigd." Ook Tara van de Donk van Stadscafé Spijker verwacht dat het feest doorgaat. "We staan er zo goed voor. Het moet gewoon lukken dit weekend."

Voorraden zijn aangevuld

Bakker heeft alvast extra drank besteld. Hij rekent op zo’n 100.000 bezoekers, die gemiddeld vier biertjes drinken. "Dan praat je al over 500.000 biertjes die verkocht gan worden." Rooijakkers heeft het draaiboek van vorig jaar er weer bij gepakt. "Je kan niet ineens maandag leveranciers opbellen, want dan wil iedereen alles hebben."

Daarom heeft hij zijn voorraad al aangevuld. "Van de bitterballen voor op de platte kar tot de friet. "Honderden kilo’s friet liggen klaar. Dat gaat als een malle." Ook frikandellen, bami en kroketten zijn extra ingeslagen.

Onzekerheid

Ook bij Stadscafé Spijker zijn de voorbereidingen in volle gang. De twee grote biertanks boven worden straks twee keer per dag bijgevuld. "We hebben extra bestellingen gedaan, plastic bekers ingeslagen en het rooster staat helemaal vol met personeel", zegt Van de Donk. "Mocht het niet gebeuren, kunnen we ze altijd nog afschalen. Maar we zijn in ieder geval voorbereid."



Voorbereidingen treffen terwijl het nog niet zeker is, kan lastig zijn. Ruud Bakker heeft daar minder moeite mee. "We zijn wel wat gewend", legt hij uit. "We spelen gewoon in op de momenten waarop het kan. De draaiboeken liggen allemaal klaar, dus iedereen weet wat ie moet doen."

Maar, benadrukt hij: "we moeten niet vergeten dat ook de beveiliging klaarstaat, de toeleveranciers en de lunchpakketten. Dat moet allemaal voorbereid worden, met de onzekerheid: gaat het nu allemaal wel of niet door?"

Iedereen staat paraat

Rooijakkers vindt het lastiger. "Het valt niet mee, want je moet toch alles elke keer op voorraad hebben." Het eten blijft wel goed, ook als het een week langer bewaard moet worden. "Alleen is het toch wel weer een heel gedoe en stress. Je weet gewoon dat het gaat gebeuren, maar wanneer?" Toch staat iedereen paraat. "Eindhoven staat in de startblokken. Wij zijn er helemaal klaar voor."

Zijn dochter mag straks de platte kar opklimmen om twee dozen bitterballen aan de spelers te geven. "Je moet ze niet te vet maken, die mannen. Maar een feestje moet kunnen."