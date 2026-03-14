Tussenstops in Midden-Oosten niet mogelijk: reisbureaus maken nieuwe routes

De oorlog in het Midden-Oosten kan voor puzzels zorgen bij reisbureaus. Het gebied in Zuidwest-Azië is een populaire overstapplek voor vliegreizen, dus moeten Travelcenter de Wit uit Veghel en Hemingstone Travel uit Breda nieuwe routes uitstippelen voor reizigers.

Ondanks de onrust in de wereld merkt Michelle van Travelcenter de Wit dat het aantal boekingen binnenstroomt. "Het is ongekend druk juist. Het lijkt wel of de situatie iets aanwakkert", zegt ze. "Mensen kiezen dan wel voor de meer zekere bestemmingen. Wat we veel zien, is de Canarische Eilanden, Spanje, Portugal en het Caribisch gebied."

Reizigers trekken aan de bel

De oorlog in het Midden-Oosten houdt ook klanten van Travelcenter de Wit bezig. Zij trekken de laatste tijd aan de bel met verschillende vragen. "Vragen lopen uiteen van ‘Is het nog wel veilig om naar mijn bestemming te gaan?' tot klanten die zoiets hebben van 'Waarom kan ik niet gewoon lekker van mijn vakantie gaan genieten?'", zegt mede-eigenaar Michelle de Wit.

Het grootste euvel op dit moment is het vinden van andere vliegroutes voor reizigers. Veel vluchten hebben een tussenstop in het Midden-Oosten, en die stop is nu niet mogelijk door de onrust daar. "Als een andere route niet mogelijk is, dan gaan we kijken of de reis geannuleerd kan worden", vertelt Michelle.

Reizigers via het Midden-Oosten

Dat herkent Huub van Luyt van reisbureau Hemingstone Travel uit Breda. "We hebben niet veel reizigers in het Midden-Oosten, maar wel klanten die via het Midden-Oosten reizen. Tot ons grote geluk hadden we nu maar één reiziger met een stop daar", vertelt Huub.

De reden dat mensen een stop hebben in bijvoorbeeld Qatar of de Verenigde Arabische Emiraten is omdat dit vaak een goedkopere optie is. Volgens Huub scheelt dit soms wel enkele honderden euro’s op een totale reissom. 'Maar ik ga nu niet iemand via Qatar laten vliegen, ook al is de reis pas in juli. Die kan dan via Ethiopië. Zo gaan we dus wel omwegen zoeken voor de zekerheid", legt de reisplanner uit.