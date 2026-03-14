Aanslag synagoge: verdachten hebben mogelijk link met aanslag Joodse school

Het is nog te vroeg om uit te sluiten dat er een verband is tussen de vier verdachten uit Tilburg die worden verdacht van een aanslag bij een synagoge in Rotterdam op vrijdag, en de mogelijke daders van een aanslag bij een Joodse school in Amsterdam op zaterdag. Dat zei minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel (VVD), tijdens een speciaal ingelaste persconferentie.

De minister zei dat beide aanslagen erg op elkaar lijken in de manier waarop ze gepleegd zijn. Ook circuleren er filmpjes waarop de aanslagen worden geclaimd door een organisatie. "Mogelijke verbanden worden onderzocht", zegt de minister.

Veiligheid

Verder vertelde Van Weel dat het ministerie van Justitie en Veiligheid nadenkt over maatregelen en over hoe de overheid gemeenten kan bijstaan om mogelijke volgende aanslagen tegen te gaan. Daarbij is hij in overleg met regioburgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie.

De minister ontkent dat er een "golf van antisemitisme" Nederland overspoelt. Die uitspraak deed het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken op X na de aanslagen. Van Weel zegt wel dat het "duidelijk mag zijn" dat antisemitisme een groeiend probleem is in Nederland, maar dat het eerst van belang is dat de onmiddellijke veiligheid voor de Joodse instellingen en burgers op orde is.

Aanhoudingen

De politie heeft vrijdag vier Tilburgers aangehouden voor een aanslag op de synagoge in Rotterdam. Deze aanhoudingen waren in de buurt van de synagoge. Volgens de politie viel een voertuig daar op door opvallend rijgedrag. Agenten besloten het voertuig staande te houden. Op dat moment was er al een signalement bekend van een van de daders van de explosie bij de synagoge.

De twee vermoedelijke daders van de aanslag op de school in Amsterdam zijn nog voortvluchtig.