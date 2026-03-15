Gekraakte camping in Willemstad verandert in illegale rave: buren schrikken

De illegale raveparty die zaterdagnacht op een gesloten camping in Willemstad werd gehouden, had volgens de bezoekers zeker tot zondagmiddag moeten duren. Op het feest waren volgens hen minstens 1500 mensen aanwezig. Zondagochtend waren er nog steeds feestgangers op het terrein aan de Oostdijk.

Dat er een groot feest op de camping is gehouden, is nog goed zichtbaar. Feestgangers hangen nog buiten rond en op het terrein staan busjes waar ze in geslapen hebben. Een van hen werpt zich op als woordvoerder. "Ik vond het een geweldig leuke avond", blikt hij terug. "Jammer dat het zo vroeg gestopt is. Het feest had eigenlijk minsterns twaalf uur moeten duren, tot zondagmiddag."

De camping waar het feest werd gehouden, is al jaren gesloten. Toch werd er vannacht een groot feest gehouden. Volgens de woordvoerder is de camping sinds afgelopen woensdag gekraakt. "We houden regelmatig van dit soort feesten. Als we een geschikte plek en apparatuur hebben." Hij zegt dat er minimaal 1500 mensen op het feest waren.

Er werden zo’n twintig politie-eenheden naar de camping gestuurd. "Een deel van de bezoekers schrok van de komst van de ME. Zij verlieten toen het terrein", vertelt de kraker. "Toen de politie rond half vijf de stroom afsloot en ons aggregaat in beslag nam, hield het feest wel op."

De buurtbewoners hopen niet dat die 'volgende' weer in Willemstad is. Zij hadden last van het lawaai en van de stroomafsluiting. Een buurvrouw die op de dijk woont vertelt: "Ik ben geschrokken. Ik hoorde een hoop mensen buiten en wist niet wat er aan de hand was. Bovendien was het donker in huis doordat de stroom was afgesloten. Die camping staat al jaren leeg, het was wachten tot er een keer iets zou gebeuren. Ik hoop dat er nu eindelijk met het terrein wordt gedaan."

Ook een buurman had last van het illegale feest. "Rond half twee werd ik wakker van een hoop verkeer. Dat bleken allemaal mensen te zijn die naar de camping toe gingen. Ik heb eerst de politie gebeld en daarna 112 met de melding dat er iets aan de hand was. Want je weet het niet, er kon van alles zijn." Rond vijf uur keerde volgens hem de rust weer terug. "Ik heb vanochtend lang uitgeslapen om bij te komen. Wij wonen hier voor de rust."