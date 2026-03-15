Boswachter waarschuwt mensen tijdens start broedseizoen: '500 euro boete'

Als je hond in een losloopgebied achter een wild dier aangaat, kun je daarvoor een forse boete krijgen. Dat vertelt boswachter Helmut van Pelt zondagochtend in de Chaamse Bossen aan voorbijgangers. Het broedseizoen is net begonnen en loslopende viervoeters verstoren de natuur in deze belangrijke periode, waarin veel dieren jongen krijgen.

Wie zijn of haar hond dwars door het bos laat banjeren waar een losloopverbod geldt, krijgt daarvoor een boete. "Dat is er eentje van 119 euro, en dan heb je eigenlijk nog geluk", vertelt boswachter Helmut. "Als wij zien dat je hond achter een wild dier aangaat, is dat een misdrijf en dat komt je op een boete van minimaal 500 euro te staan. Dan gaat het via de officier van justitie." In het broedseizoen is het aanlijnen van je hond extra belangrijk.

"Als je hond ergens achteraangaat, heb je de poppen aan het dansen."

Als honden of mensen van de paden afwijken, kan er een hoop misgaan. "Het is behoorlijk kwetsbaar allemaal", vertelt Helmut. "Er komt toch heel wat verstoring voor. Tien meter uit het pad kan al een nest zitten. Een vogel kan wegvliegen en als die dan niet meer terugkomt, wordt het ei koud en gaat het kuiken dood."

Bescherm de jonkies Bescherm de jonkies is een initiatief van verschillende natuurorganisaties. Jonge dieren hebben rust, beschutting en de zorg van hun ouders nodig. Als dit verstoord wordt, overleven veel van deze jonge dieren het niet. Het is daarom belangrijk om honden aangelijnd te houden en niet van de paden af te wijken. Te dichtbij komen gebeurt vaak onbedoeld en regelmatig met de beste bedoelingen. Daarom moet deze campagne zorgen voor een stukje bewustzijn bij mensen die in het bos komen.

Een tijdje geleden vonden Helmut en zijn collega een dood reekalfje. "Als je in de buurt komt van een jonge ree, rent de moeder waarschijnlijk weg. Die komt later wel weer terug, maar als het kalfje naar een hond of mens ruikt, kan het zomaar zijn dat het jong alsnog verstoten wordt. Het heeft dan voor zo’n ree een onbekende geur." Veel mensen weten wel dat het eigenlijk niet hoort, maar toch ziet de boswachter het nog best vaak misgaan. "Als mensen een jong dier zien, gaan ze ernaartoe. Het is toch schattig en lief. Dan willen ze het goedbedoeld oppakken en naar een opvang brengen. Maar het is het beste om het jong te laten liggen."

“Ze luistert heel goed, dus ik zou haar hier niet aanlijnen.”