Kamernood in Eindhoven: TU/e wil studenten dan maar in Limburg laten wonen
Wonen er in 2027 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in Limburg? De gemeente Roermond en de universiteit broeden op een plan. De universiteit groeit hard en er is een groot tekort aan studentenkamers in Eindhoven.
De TU/e zoekt woonruimte voor haar studenten. De komende acht jaar moeten in Eindhoven 5400 kamers worden bijgebouwd. Maar de nood is hoog: aan het begin van dit schooljaar haakten zo'n vijfhonderd studenten af. De reden: ze kregen maar geen kamer gevonden.
Tegelijkertijd wil Roermond al jaren dat studenten zich aan de stad en het bedrijfsleven daar binden. Een en een is twee, moeten de partijen hebben gedacht.
Studenten huisvesten in oud belastingkantoor
Er is al nagedacht over waar de studenten terecht kunnen. Het oog is gevallen op een oud belastingkantoor dat al tien jaar leegstaat. Het ombouwen van dat gebouw zou al in 2027 klaar kunnen zijn.
Zowel de universiteit als het oude belastingkantoor liggen vlakbij het station. Met de trein doe je er een half uur over. De intercity rijdt vier keer per uur en stopt verder alleen in Weert.
Wethouder Dirk Franssen van Roermond ziet graag Eindhovense studenten naar zijn stad komen. "Het vestigen van studenten is heel belangrijk voor de economische ontwikkeling van Roermond, zowel voor de korte als voor de langere termijn. De aanwezigheid van studenten en jongeren geeft extra dynamiek en brengt reuring in de stad."
Eerste stap
Er staat nog niets vast, maar voor het verhuren van woningen is al contact gelegd met drie Roermondse woningcorporaties.
Roermond en de universiteit zien het bouwproject in het oude belastingkantoor als een eerste stap, waar meerdere projecten uit voort kunnen rollen.
De partijen hopen zo snel mogelijk tot een besluit te komen. Een eerste conclusie over de haalbaarheid van dit plan moet voor de zomer klaar zijn.