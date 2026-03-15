Kamernood in Eindhoven: TU/e wil studenten dan maar in Limburg laten wonen

Wonen er in 2027 studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in Limburg? De gemeente Roermond en de universiteit broeden op een plan. De universiteit groeit hard en er is een groot tekort aan studentenkamers in Eindhoven.

De TU/e zoekt woonruimte voor haar studenten. De komende acht jaar moeten in Eindhoven 5400 kamers worden bijgebouwd. Maar de nood is hoog: aan het begin van dit schooljaar haakten zo'n vijfhonderd studenten af. De reden: ze kregen maar geen kamer gevonden.

Tegelijkertijd wil Roermond al jaren dat studenten zich aan de stad en het bedrijfsleven daar binden. Een en een is twee, moeten de partijen hebben gedacht.

Studenten huisvesten in oud belastingkantoor

Er is al nagedacht over waar de studenten terecht kunnen. Het oog is gevallen op een oud belastingkantoor dat al tien jaar leegstaat. Het ombouwen van dat gebouw zou al in 2027 klaar kunnen zijn.