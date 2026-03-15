Weggehaald schaap uit tuin van shoarmazaak krijgt nieuw thuis

Een van de twee schapen die vorig jaar door de NVWA werden weggehaald uit de betegelde tuin van een shoarmazaak in Veldhoven maakt het goed en kan binnenkort naar een nieuw thuis. De dieren werden destijds meegenomen omdat ze geen oormerk droegen. "Dan is er nog een goed staartje aan een soms heel ellendig leven."

Verplicht oormerk Zo’n kaartje in het oor is verplicht. "De twee schapen hadden wel een gat in het oor, maar geen oormerk", vertelde Sandra van de Werd destijds tegen Omroep Brabant. Volgens haar worden oormerken soms verwijderd door een verkoper om te verbergen dat dieren gestolen zijn, of om de herkomst van de beesten te verhullen.

De NVWA besloot de schapen vervolgens in beslag te nemen. De twee dieren hadden namelijk geen oormerk: een plaatje in het oor waarmee een dier kan worden geïdentificeerd. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald waar het vandaan komt en welke ziektes het mogelijk heeft gehad.

In juni vorig jaar kwam de NVWA langs bij de shoarmazaak na een melding. Eenmaal binnen troffen inspecteurs twee schapen aan in een schuurtje in de betegelde tuin. De dieren zaten in een hok waar een laag stro was neergelegd.

De dieren werden in de tuin van de shoarmazaak gevonden, maar verbleven ook in een schuur (foto: Comité Dierennoodhulp).

Nieuw thuis Een van de twee schapen die werd meegenomen maakt het inmiddels goed. Dat bevestigt Esmée Olthuis van opvangcentrum Huis van de Dieren in Horn na berichtgeving van regionale omroep L1 . Het andere schaap is inmiddels overleden.

Het overgebleven schaap lijkt zijn draai te hebben gevonden. Op beelden is te zien dat het dier vrolijk in de wei graast met andere lotgenoten. Binnenkort staat er zelfs een verhuizing naar een nieuw, langdurig thuis op het programma. "Deze gaan dan binnenkort naar een andere plek toe waar ze altijd mogen blijven", zegt Olthuis terwijl ze naar de groep rammen en schapen wijst.

Redden van de slacht

Olthuis krijgt vaker te maken met bijzondere opvanggevallen. De schapen uit de shoarmazaak waren daar volgens haar een voorbeeld van. "Om het gras daar in een tegeltuin kort te maaien, zonder oormerken: dat is wel een beetje dubieus."

Het Comité Dierennoodhulp noemde de vondst van de schapen in Veldhoven in één adem met het illegaal slachten van dieren. De NVWA ontkende echter stellig dat daar sprake van was.

Olthuis zelf vangt ook schapen en rammen op die wél van het hakblok werden gered. Ze loopt door een wei en voert een aantal rammen die gretig staan te springen. "Dit zijn in beslag genomen rammen rond het offerfeest", vertelt ze. "Dan worden er toch nog wat illegaal geslacht."

Verwaarloosd

"Het is heel druk en we zitten ook goed vol, zo gaat dat in de dierenopvang." Bij de opvanglocatie in Horn worden niet alleen schapen opgevangen. Ook verwaarloosde pony's en achtergelaten honden worden onder de vleugels van Olthuis genomen. "Ze hebben vaak wel heftige verhalen. Ze komen van plekken waar ze het zo slecht hebben dat de politie ze heeft weggehaald."

Olthuis ziet dat de druk op de opvang groot is. "Het is een druppel op een gloeiende plaat", vertelt ze tegen L1. "Want er zijn heel veel dieren die geslacht worden en niet in beslag worden genomen."

Ook de dieren in de opvang hebben het vaak niet makkelijk gehad. "Ze hebben het niet leuk gehad in hun leven tot nu toe. Om het nog een tijdje leuk te hebben is wel waardevol, dan is er nog een goed staartje aan een soms heel ellendig leven."