Motorcrosser Ivano van Erp zwaargewond na val, traumaheli ingezet

Vandaag om 19:57 • Aangepast vandaag om 20:25
Ivano van Erp raakte zondagmiddag gewond bij een wedstrijd in Oss (archieffoto helikopter: ANP).

Motorcrosser Ivano van Erp (20) is zondagmiddag hard ten val gekomen op Circuit De Witte Ruijsheuvel in Oss. Door de valpartij raakte hij gewond en werd hij lange tijd behandeld door medisch personeel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niet in de buurt landen. Volgens iemand van de wedstrijdleiding is Van Erp vervolgens met de ambulance naar de helikopter gebracht. 

Leon Voskamp

Tijdens de eerste race van de Dutch MX Nationals in Oss presteerde Van Erp uitstekend in de 250cc-klasse. Hij werd tweede achter de Fransman Mathis Valin. "Ik zie dat ik de snelheid van die jongens heb. Als het klopt in mijn hoofd, dan klopt het helemaal", zei hij toen nog tegen Omroep Brabant.

In de tweede race op het circuit ging het echter fout. Van Erp kwam ten val op de zandbaan.

Na Van Erp zou het de beurt zijn aan onder andere Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff in de 500-klasse. Door de laagstaande zon werd het echter te gevaarlijk om nog te starten. Daarom werd die wedstrijd afgelast.

Het is nog niet duidelijk hoe het nu met de Ossenaar gaat.

Motorcrosser Ivano van Erp kort voor de tweede manche waarin hij viel (foto: Leon Voskamp).

