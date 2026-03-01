Korte nachtjes voor 'teambaas' Glenn Coldenhoff: 'Maar het heeft wel iets'

Glenn Coldenhoff heeft er een aantal hectische maanden opzitten. De 35-jarige motorcrosser uit Best tekende bij een Braziliaans team, werd voor de tweede keer vader en richtte daarnaast een eigen team op. “Ik heb me weleens afgevraagd wat ik nou allemaal aan het doen was.”

Tijdens de Dutch MX Season Opener in Lierop reed Coldenhoff zondag voor het eerst in het shirt van zijn eigen team: GCR. “Ik ga racen in Brazilië, een hele mooie, nieuwe uitdaging. Dat zijn acht wedstrijden en geen twintig zoals bij de MXGP. Zo was er voor mij tijd om ook in Nederland te crossen, dat vind ik geweldig voor eigen publiek.”

Het oprichten van een eigen team was geen eenvoudig karwei. “De laatste vijftien jaar heb ik voor topteams gereden, daar was alles verzorgd. Ik hoefde me alleen te richten op het fysieke gedeelte. In Brazilië is ook alles perfect geregeld, maar voor mijn eigen team moest ik heel veel dingen doen, zoals het aannemen van monteurs."

Hij kwam erachter dat het allemaal niet zo simpel is. "Maar ik heb er alles aan gedaan om het er netjes uit te laten zien en op tijd af te krijgen.”