Korte nachtjes voor 'teambaas' Glenn Coldenhoff: 'Maar het heeft wel iets'
Glenn Coldenhoff heeft er een aantal hectische maanden opzitten. De 35-jarige motorcrosser uit Best tekende bij een Braziliaans team, werd voor de tweede keer vader en richtte daarnaast een eigen team op. “Ik heb me weleens afgevraagd wat ik nou allemaal aan het doen was.”
Tijdens de Dutch MX Season Opener in Lierop reed Coldenhoff zondag voor het eerst in het shirt van zijn eigen team: GCR. “Ik ga racen in Brazilië, een hele mooie, nieuwe uitdaging. Dat zijn acht wedstrijden en geen twintig zoals bij de MXGP. Zo was er voor mij tijd om ook in Nederland te crossen, dat vind ik geweldig voor eigen publiek.”
Het oprichten van een eigen team was geen eenvoudig karwei. “De laatste vijftien jaar heb ik voor topteams gereden, daar was alles verzorgd. Ik hoefde me alleen te richten op het fysieke gedeelte. In Brazilië is ook alles perfect geregeld, maar voor mijn eigen team moest ik heel veel dingen doen, zoals het aannemen van monteurs."
Hij kwam erachter dat het allemaal niet zo simpel is. "Maar ik heb er alles aan gedaan om het er netjes uit te laten zien en op tijd af te krijgen.”
"Het was weinig slapen, maar ik kan een paar dagen tot rust komen."
Er was de afgelopen maanden weleens een moment dat Coldenhoff door de bomen het bos niet meer zag. “Maar de liefde voor crossen overwon. Het heeft ook wel iets om een team helemaal vanaf nul te laten beginnen. En nu het eenmaal staat, begint het pas echt leuk te worden.”
In Lierop pakte Jeffrey Herlings uit Oploo de zege, Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther werd derde. Coldenhoff moest genoegen nemen met plek vijf.
“Ik ben niet super tevreden, want het podium zat erin. Maar na pas een paar dagen training is het niet slecht. Helaas mis ik met de nieuwe motor wat power, maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik moet compenseren door nog harder te werken.”
Op 15 maart start het kampioenschap in Brazilië en dus heeft Coldenhoff nog even tijd om in topvorm te komen. “Ik ben heel druk geweest met het team en natuurlijk thuis met ons tweede kind. Het was weinig slapen, maar ik kan een paar dagen tot rust komen. De focus gaat op Brazilië en daarnaast gaan we plannen maken met GCR.”