Navigatie overslaan

Kogelregen op huis in Drunen waar eerder aanslag met brandbom plaatsvond

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 09:02
Vanwege de beschieting aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen werd een deel van de omgeving afgezet (foto: Persbureau Heitink).
Een huis aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen is zondagnacht beschoten. Er zijn meerdere kogelinslagen ontdekt. Op straat zijn acht hulzen gevonden. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op het moment dat de beschieting plaatsvond, stond iemand in de keuken van het huis, maar die is niet geraakt. Wel is een aantal kogels in het kozijn van het huis ingeslagen, evenals in de voordeur en in de gevel. Later op de ochtend werden ook nog hulzen gevonden in de bosjes bij de voordeur. 

Bij dezelfde woning werd 18 januari een brandbom tegen de voordeur gelegd en tot ontploffing gebracht. Het huis werd daarna tijdelijk door de burgemeester gesloten. 

De politie is met meerdere eenheden aanwezig in de buurt en de technische recherche doet uitgebreid onderzoek. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
