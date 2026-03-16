Kogelregen op huis in Drunen waar eerder aanslag met brandbom plaatsvond

Een huis aan het Jozef Israëlsplantsoen in Drunen is zondagnacht beschoten. Er zijn meerdere kogelinslagen ontdekt. Op straat zijn acht hulzen gevonden. Bij de beschieting is niemand gewond geraakt.

Op het moment dat de beschieting plaatsvond, stond iemand in de keuken van het huis, maar die is niet geraakt. Wel is een aantal kogels in het kozijn van het huis ingeslagen, evenals in de voordeur en in de gevel. Later op de ochtend werden ook nog hulzen gevonden in de bosjes bij de voordeur.