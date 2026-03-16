Politie zoekt dader van explosies in Oosterhout en deelt beelden

De bewoners van de Jan Luikenstraat in Oosterhout zijn rond de jaarwisseling meerdere keren opgeschrikt door explosies bij huizen in hun straat. De politie is nog op zoek naar de verdachte en deelt daarom maandag beelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant.

De eerste explosie is op Tweede Kerstdag. Rond half tien ’s avonds wordt er iets tegen de voordeur van een huis gegooid, waardoor een korte brand ontstaat.

Nog geen dag later gaat bij hetzelfde huis een explosief af. Daarbij raakt ook een auto die tegenover de woning geparkeerd staat beschadigd. Op videobeelden is te zien dat een man via de Melis Stokelaan de Jan Luikenstraat in loopt. Kort na de explosie rent er iemand door de straat.

Opnieuw raak

Op Oudjaarsdag is het opnieuw raak. Bij een ander huis in dezelfde straat wordt een explosief gevonden. Dat wordt onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD).

In de nieuwjaarsnacht gaat het weer mis. Op beelden is te zien dat een man meerdere rondjes rond een huis loopt. Vervolgens knielt hij bij de voordeur en steekt iets aan. Kort daarna ontploft het explosief en rent de man weg. Een dag later gebeurt vrijwel hetzelfde opnieuw.

De verdachte droeg een donkere jas en een pet, en had soms een lichte broek aan. De politie is op zoek naar deze man.