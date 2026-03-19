'ASML-coalitie' wint in Eindhoven, ook Forum en 50Plus stijgen flink

De coalitie in Eindhoven van GroenLinks/PvdA, CDA en D66 kan na deze verkiezingen een stuk steviger in het zadel zitten, als ze doorgaan. GroenLinks/PvdA wordt volgens de voorlopige uitslag in Eindhoven iets kleiner, maar blijft wel de grootste partij. Het CDA klimt flink in Eindhoven. Ook Forum voor Democratie groeit hard.

De coalitie bestond de afgelopen jaren in Eindhoven uit GroenLinks, CDA, PvdA en D66. Bij het begin van hun regeerperiode spraken deze periode al over een groeispurt die Eindhoven meemaakt. De partijen hadden het over groeipijn van de stad. De woningnood en de druk op de voorzieningen in de stad werden genoemd. Coalitiepartijen beloond voor afgelopen vier jaar

Er waren bij veel partijen dan ook zorgen of de regio wel in balans is met de komst van nog eens 20.000 nieuwe knappe koppen in Eindhoven. Toch wilde een meerderheid de groei van ASML doorzetten. 35 raadsleden stemden voor wijziging van het bestemmingsplan en zes raadsleden stemden tegen. Dat waren SP (drie stemmen), Partij voor de Dieren (twee stemmen) en Forum voor Democratie (een stem).

De voorlopige uitslag in Eindhoven GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) - 13 (was 9 en 4, samen 13. Hadden er na verkiezingen 14 maar een raadslid splitste zich af)

CDA - 9 (was 6)

VVD - 4 (was 5)

D66 – 7 (was 5)

SP (Socialistische Partij) - 1 (was 3)

Volt - 1 (was 3)

Ouderen Appèl Eindhoven / Hart voor Eindhoven - 1 (was 2)

Partij voor de Dieren – 1 (was 2)

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven 0 - (was 1)

Forum voor Democratie – 4 (was 1)

50PLUS – 3 (was 2, nadat een raadslid was overgestapt naar 50Plus) Nieuw Sociaal Contract (NSC) - 0 (was 0)

ChristenUnie - 0 (was 0)

Blanco (Versantvoort, J.M.A.) ECHT Eindhoven - 0 (was 0)

PRO Eindhoven - 0 (was 0)

DENK - 0 (was 0)

Eindhoven Voor Elkaar (EVE) - 1 (was 0)

De kiezer lijkt de coalitiepartijen te belonen voor het binnenhalen van ASML in Eindhoven. Alle coalitiepartijen zitten in de lift, behalve GroenLinks/PvdA. Die partij verliest één zetel ten opzichte van vier jaar geleden. "Ik heb nog nooit zo'n spannende avond meegemaakt", vertelt Rik Thijs van de partij.

"Vier jaar geleden hadden we een historische uitslag. Nu hebben we die uitslag bijna geëvenaard. We zijn opnieuw de grootste partij van Eindhoven."

Feest bij het CDA in Eindhoven op de uitslagenavond (foto: Rogier van Son)