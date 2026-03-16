Straat niet meer open dankzij nieuwe techniek om leidingen te checken

Brabant Water laat drinkwaterleidingen trillen om de kwaliteit ervan te meten. In plaats van met een camera de drinkwaterbuis van binnenuit te controleren wordt met trillingen de dikte van leiding van buitenaf gecontroleerd. Dit alles om lekkages te voorkomen. Dat doet het waterbedrijf met behulp van een nieuwe techniek, het zogenoemde Dynamic Response Imaging systeem. En Erp heeft op Europese bodem de primeur.

Als je normaal het weiland aan de Melvert in Erp ziet, heb je niet in de gaten dat anderhalve meter onder het maaiveld een belangrijke toevoer van drinkwater loopt. "Daar achter in de bossen pompen we het drinkwater op en via deze transportleiding komt het uiteindelijk uit de kraan in Oost-Brabant", legt David Claassen, projectleider inspectie van Brabant Water, uit.

Maandag zie je op het weiland, precies boven de transportleiding, elke honderd meter een buis uit het veld steken. Op die buis kan meetapparatuur geplaatst worden om met trillingen de slijtage van de leiding te meten. “Door de nieuwe manier van meten kunnen we storingen beter voorkomen en onze vervangingsplannen nauwkeuriger maken", vertelt Claassen terwijl hij de apparatuur aansluit. "De nieuwe techniek maakt het bovendien mogelijk om dat te doen zonder dat leidingen hoeven worden afgesloten.”

In Brabant ligt ruim 20.000 kilometer aan drinkwaterleidingen in de grond, waarvan een flink deel transportleidingen. De nieuwe methode maakt het mogelijk om delen van dat netwerk sneller en nauwkeuriger te inspecteren. Bovendien is deze manier van controleren tientallen procenten goedkoper. Hoeveel de inspecties kosten kan Claassen niet zeggen, dus wat het drinkwater bedrijf met deze nieuwe methode bespaart, is niet duidelijk.

“Het grote voordeel is dat er geen meetapparatuur in de leidingen hoeft, zoals dat nu nog wel het geval is. Daardoor is er minder overlast voor de omgeving omdat er minder gegraven hoeft te worden, de straat niet open hoeft en de drinkwaterlevering gewoon kan doorgaan.” Ook hoeft het grondwater niet eerst te worden weggepompt voordat het werk kan beginnen. Daardoor kan het waterbedrijf het hele jaar door de leidingen inspecteren.