Deze Berlicummers starten een burgerinitiatief om bij Den Bosch te horen

Horen Berlicum en Middelrode straks bij Den Bosch? Als het aan Laura van der Burgt en René Albers ligt wel. Zij zijn daarom een burgerinitiatief begonnen.

Volgens Van der Burgt en Albers loopt de frustratie onder inwoners en ondernemers op. Gemeentelijke beslissingen, zoals de bouw van een nieuwe sporthal, woningen of aanpassingen aan wegen, duren volgens hen te lang. De gemeente Sint Michielsgestel, waar Berlicum onder valt, probeert al 27 jaar de Hoogstraat van het dorp veiliger te maken. "Er zijn nu al zes comités geweest en elke keer hebben ze nieuwe verhalen. Dan moet de riolering eerst vernieuwd worden, dan kan de bus er niet doorheen. Iedereen haakt op een gegeven moment af", zegt Albers. Van der Burgt heeft niet het gevoel dat de huidige samenwerking goed werkt. "Als de gemeente investeert in de ene kern, heeft de andere kern daar weinig aan." Volgens haar zou het beter werken als de dorpen onder Den Bosch vallen. "We zijn daar al heel erg op gericht", vertelt ze. "Wij hebben daar allemaal op de middelbare school gezeten, gaan naar festivals, zwembaden, vieren er carnaval en gaan naar het theater."

Spookdorp

Ze vreest dat jongeren uit het dorp vertrekken, omdat zij er geen huis kunnen kopen. "Als dit zo doorgaat, krijg je een dorp waar nog weinig voorzieningen zijn. Er zijn geen mensen die naar horeca of verenigingen gaan. Het wordt het een spookdorp als je niet blijft vernieuwen. Dat is wel zorgelijk." Albers vult aan: "We zijn een kleine gemeente en er komen echt grote uitdagingen aan. Ik maak me grote zorgen." Van der Burgt: "De gemeente erkent dat ze zelf te weinig capaciteit heeft om grote dossiers op te pakken. Dat betekent dat heel veel dingen heel lang blijven liggen." Volgens het duo kan dat veranderen als Berlicum zich aansluit bij Den Bosch. Financieel gunstiger

Ze hoorden positieve verhalen uit Vinkel, dat eerder bij Den Bosch werd gevoegd. "Ik denk dat dat voor ons dorp ook goed zou kunnen zijn", zegt ze. Albers: "Ik weet zeker dat Den Bosch het beter kan." Bovendien zou het, volgens hen, financieel gunstiger kunnen zijn, omdat Den Bosch meer geld krijgt en de ozb en afvalheffingen er lager zijn. Andere weg

De fusie is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA. "Het staat los van ons initiatief, maar vult elkaar mooi aan." Toch ziet Albers het niet als een verkiezingsthema. "Het duurt lang voordat zoiets gerealiseerd wordt en wij vinden het heel belangrijk dat er draagvlak is onder de inwoners en dat beslis je niet op 18 maart." Van der Burgt hoeft geen gelijk. "Maar wij hebben de indruk dat meer mensen denken dat het efficiënter en daadkrachtiger zou zijn. Of in ieder geval dat eens te onderzoeken." Ze vindt het daarom tijd voor iets anders. "Het is tijd om een keer dapper te zijn en te kijken wat die andere weg ons brengt. Waarom zouden we doorsukkelen op een weg die weinig toekomst heeft en waar niemand tevreden over is?" De initiatiefnemers hebben vijftig handtekeningen nodig om het voorstel behandeld zien worden door gemeente. Voor meer informatie kan er gemaild worden naar de initiatiefnemers.