Motorcrosser Ivano van Erp overleeft crash ternauwernood: 'Het was kritiek'

Motorcrosser Ivano van Erp uit Oss heeft het zware ongeval zondag op het circuit De Witte Ruijsheuvel in zijn woonplaats ternauwernood overleefd. "Het was echt kritiek, maar de artsen hebben er alles aan gedaan”, vertelt zijn vader Robert maandag. De 20-jarige coureur ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis, maar zijn situatie is inmiddels stabiel.

Ivano van Erp werd zondag tijdens de Dutch MX Nationals knap tweede in de eerste manche van de 250cc-klasse. In de tweede manche ging het echter fout en kwam hij hard ten val. De Ossenaar werd lange tijd op het circuit behandeld door medisch personeel en uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. In de ambulance ging ook een arts mee die met de traumahelikopter bij het circuit was geland.

De verwondingen waren zo ernstig, dat werd gevreesd voor het leven van de jonge crosser. Na een operatie van zo’n vier uur slaagden artsen erin om zijn leven te redden. Hij bleek een gescheurde aorta bij het hart te hebben en er is een stent geplaats. Ook heeft hij een gebroken schouder, een gebroken borstbeen en een gebroken schouderblad.

Over het verdere herstel van Ivano kan zijn vader weinig vertellen. Alles staat in het teken van zijn gezondheid: “Een eventuele terugkeer op de motor zal zeer lang gaan duren.”

Ambitieus

Van Erp gaf kort voor het ongeval een interview aan Omroep Brabant, waarin hij zijn ambities uitsprak voor het komend seizoen in de MX2, het niveau onder de MXGP. "Ik wil me dit jaar laten zien in de Europese races en dan het liefst in de top acht. Als het zo goed gaat, hoop ik ook overzeese races te mogen rijden. Zo wil ik me in de kijker rijden van fabrieksteams. Mijn ultieme doel in de toekomst is de wereldtitel in de MXGP."

Door het ongeval moet er nu een streep door deze ambities voor komend seizoen.