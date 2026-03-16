Agressie bij pakketpunt, eigenaar Dennis werd twee keer in gezicht geslagen

Met hart en ziel zorgt Dennis Rietman ervoor dat inwoners van Oss en omgeving hun pakketjes kunnen ontvangen en versturen. Hij verwerkt elke week in zijn eigen pakketpunt aan huis in zijn eentje zo’n 3500 pakjes. Maar dit jaar kreeg hij verschillende keren te maken met agressie en heeft hij veiligheidsmaatregelen genomen.

“Ik heb twee pakketjes die ik graag wil versturen”, zegt een meneer maandagmiddag bij het pakketpunt van Dennis. Hij moet even geduld hebben, want er staat een flinke rij met mensen die iets hebben besteld of willen versturen. “Gelukkig hebben de meesten er begrip voor dat het wat langer kan duren”, zegt Dennis. Voor hem is zijn pakketpunt zijn ziel en zaligheid. Na verschillende jaren dakloos te zijn geweest runt hij de verzamelplek inmiddels 3,5 jaar vanuit zijn eigen huis in Oss. Omdat Dennis zijn nier eruit moet en hij artrose, botontkalking en hart- en huidproblemen heeft, is hij volledig afgekeurd. “Ik ben dit begonnen omdat ik het gewoon leuk vind. Ik doe het met zoveel liefde en plezier. Het kost me minimaal zestig uur in de week. Ik doe het vrijwillig, maar aan het einde van de dag ga ik tevreden naar bed.” Twee keer geslagen in zijn gezicht

Toch kreeg hij dit jaar te maken met agressie en mishandeling door klanten omdat hun pakket niet was afgeleverd door de bezorger. “Hij was het daar niet mee eens en liep naar binnen. Toen heeft hij mij op mijn gezicht geslagen. En bij de tweede keer gebeurde dat ook zo. Ook heb ik al een keer met mijn hoofd tegen het profiel van een stellingkast gezeten om een klap te ontwijken”, vertelt Dennis, die zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie.

"Het is triest dat ik altijd met een persoonlijke alarmbel rondloop"