Straatverlichting doet het weer in grote delen van Brabant

In heel Brabant was maandagavond op grote schaal de straatverlichting uitgevallen. Dat zegt netbeheerder Enexis. De storing is inmiddels verholpen. Maar het kan zijn dat nog niet overal de verlichting het doet.

De storing is rond zeven uur in de avond begonnen. Vanuit de hele provincie kwamen er meldingen binnen dat de lampen op straat het niet meer deden.

Volgens een woordvoerder van Enexis ontstond het probleem door een netwerkstoring bij KPN. "Dat netwerk gebruiken we om de lampen aan te sturen", zegt de woordvoerder.

Enexis ging er vanuit dat de storing tot kwart over tien ging duren. Maar het probleem is al eerder opgelost.