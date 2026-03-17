OM eist zeven maanden cel en contactverbod tegen rapper Kempi

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in de rechtbank in Den Haag een celstraf van zeven maanden geëist tegen de Eindhovense rapper Kempi. Hij wordt verdacht van onder meer bedreiging van een vrouw. Het OM wil daarnaast dat de artiest - wiens echte naam Jerrely Slijger is - een contactverbod van drie jaar wordt opgelegd.

Volgens de officier van justitie is er sprake van 'zeer ernstige bedreigingen'. Niet alleen richting het vermeende slachtoffer, maar ook richting haar ongeboren kind. De rapper heeft erkend dat hij bedreigingen heeft geuit. Zo zou hij hebben gezegd dat hij de vrouw door het hoofd zou schieten als zij geen abortus zou plegen.

Volgens de officier blijkt uit het dossier dat de vrouw zich ernstig bedreigd voelde en vreesde voor haar leven. Ze zou een SOS-bericht naar een vriendin hebben gestuurd en er werden screenshots en foto's van een vuurwapen gevonden.

Vuurwapen

In het huis van Kempi werd ook daadwerkelijk een vuurwapen gevonden. Volgens het OM wijst DNA-onderzoek uit dat het wapen met zeer grote waarschijnlijkheid aan de rapper te koppelen is. De officier noemde de verklaring van een vriend van Kempi, die zei dat het wapen van hem is, 'volstrekt ongeloofwaardig'.

Verder acht het OM bewezen dat Kempi heeft geprobeerd de vrouw te dwingen een ouderschapsovereenkomst te ondertekenen. Daarbij zou hij hebben gedreigd jeugdzorg in te schakelen. Volgens de officier voelde de vrouw zich daardoor zo onder druk gezet dat zij zichzelf verwondde.

Berekenend

De officier rekent het de rapper zwaar aan dat hij volgens haar berekenend te werk ging. "De kalmte in zijn stem maakt het nog dreigender", vindt zij. Ook stelt ze dat de verdachte weinig inzicht toont in de gevolgen voor de vrouw. "Je kunt je genaaid voelen, maar toch een heer blijven", vertelde zij de rapper.