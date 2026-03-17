Vrachtwagen die door fietsbrug zakte na dagen voorbereiding weggetakeld

De vrachtwagen die vorige week door een fietsbrug zakte in Werkendam, is dinsdagochtend eindelijk weggehaald. Daar was wel wat voorbereiding en zwaar materieel voor nodig.

Het bergen had veel voeten in de aarde. Eerst werden enkele omliggende bruggen verzwaard met zware schotten. Zo konden de takelwagens over de bruggen rijden om bij de vrachtwagen te komen.

Takelwagens ingezet

Aan beide kanten van de beschadigde brug werd daarna een takelwagen neergezet. Een van de takelwagens tilde de vrachtwagen omhoog, terwijl een tweede takelwagen de vrachtwagen over de brug naar de kant trok. Niet veel later stond de vrachtauto weer volledig op het droge.