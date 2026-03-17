Vrachtwagen die door fietsbrug zakte na dagen voorbereiding weggetakeld
De vrachtwagen die vorige week door een fietsbrug zakte in Werkendam, is dinsdagochtend eindelijk weggehaald. Daar was wel wat voorbereiding en zwaar materieel voor nodig.
Het bergen had veel voeten in de aarde. Eerst werden enkele omliggende bruggen verzwaard met zware schotten. Zo konden de takelwagens over de bruggen rijden om bij de vrachtwagen te komen.
Takelwagens ingezet
Aan beide kanten van de beschadigde brug werd daarna een takelwagen neergezet. Een van de takelwagens tilde de vrachtwagen omhoog, terwijl een tweede takelwagen de vrachtwagen over de brug naar de kant trok. Niet veel later stond de vrachtauto weer volledig op het droge.
De brug heeft veel schade opgelopen en blijft voorlopig dicht. De gemeente onderzoekt wat er moet gebeuren om de brug te repareren.
De lading moest eerst uit de vrachtwagen worden gehaald:
Geen gemotoriseerd verkeer op brug
De vrachtwagen zakte vorige week donderdag door de brug. De lading, een boel diervoer, werd eerder al overgeheveld in een andere truck.
Over de brug mag geen gemotoriseerd verkeer rijden. Toch reed de vrachtwagenchauffeur donderdag de brug op, waarna de truck door het beton zakte. De brug kan maximaal een gewicht van 2,5 ton dragen.