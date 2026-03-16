Vrachtwagen door fietsbrug gezakt: lading gelost, truck staat er nog wel

De vrachtwagen die vorige week donderdag strandde op een betonnen voetgangers- en fietsbrug aan de Galeiweg in Werkendam is maandag leeggehaald. De vrachtwagen vervoerde diervoer. De lading is overgeheveld in een andere truck. De truck wordt naar verwachting donderdag van de brug gehaald.

De omgeving is donderdag met hekken afgezet om te voorkomen dat mensen op de kapotte brug gaan.

Over de brug mag geen gemotoriseerd verkeer rijden. Toch reed de vrachtwagenchauffeur donderdag de brug op, waarna de truck door het beton zakte. De brug kan maximaal een gewicht van 2,5 ton dragen.

Volgens de vrachtwagenchauffeur volgde hij het navigatiesysteem toen het mis ging. De chauffeur, een man uit Enschede, was niet bekend in het gebied.

De dieseltank van de vrachtwagen raakte bij het ongeluk lek. Vermoedelijk is in totaal zo'n zeshonderd liter diesel in het water terechtgekomen. Rijkswaterstaat werd ingeschakeld om het water schoon te maken. Volgens Rijkswaterstaat is er geen blijvende schade aangericht in het natuurgebied.

Het is nog niet duidelijk hoe het verder moet met de beschadigde brug. De gemeente Altena liet vrijdag weten dat de verzekeraar eerst in kaart moet brengen hoe ernstig de schade is. Daarna wordt er een plan gemaakt voor het herstel van de brug.

Bekijk hier de beelden van de vrachtwagen donderdag: